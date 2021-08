(VIDEO) Sánchez Cárdenas sobre discurso de Abinader: Mentiras y promesas, con montaje al estilo Hollywood

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, consideró este jueves que la alocución del presidente Luis Abinader, anoche miércoles, forma parte de lo que ha sido una semana de promoción que concluyó ayer con un montaje al estilo “Hollywood”, y que además, estuvo cargada con “medias verdades”, algunas “mentiras”, y sobre todo, “un gran cúmulo de nuevas promesas”.

“Fue un espectáculo de publicidad centrado en la figura presidencial, lo que concuerda con los rumores de que estamos en la línea de una reelección presidencial, eso me parece bastante claro”, sostuvo.

Sánchez Cárdenas emitió sus comentarios durante su participación en una entrevista panel en donde analizó el discurso de presidente Luis Abinader junto a los periodistas Luis Brito, Enrique Mota y Cristal Acevedo, en el programa “El Nuevo Diario AM”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV, tras sostener un breve conversatorio e intercambio de ideas con Persio Maldonado Sánchez, director del periódico.

Además, manifestó que el discurso que el presidente Abinader ofreció para rendir cuentas a los dominicanos sobre su primer año de gestión se fundamentó en culpar a la pasada administración porque lo que tienen para exhibir es “sumamente poco”.

Contradiciendo al presidente Abinader, Cárdenas dijo que es “una mentira” por parte del mandatario haber dicho que al momento de llegar al Gobierno el país carecía de insumos, aunque sí reconoció que ese ha sido el momento de más virulencia de la pandemia.

“Cuando salimos le dejamos en almacén suficiente mascarillas, alcohol y todos los insumos que fueron los que usaron porque no pudieron comprar en agosto, ni en septiembre, trabajaron básicamente con los insumos que le dejamos, esa es la verdad aunque se quiera tergiversar ahora para promover unas virtudes del nuevo Gobierno y deshonrando el esfuerzo de todo el sistema médico que estaban aplaudiendo”, declaró.

Asimismo, aseguró que la nueva administración encontró todos los protocolos sanitarios, de manejo de los negocios y del área turística, por lo que reiteró que lo dicho por el presidente es “una mentira” que no se puede aceptar.

“Ni es verdad que colapsara el sistema hospitalario, nunca colapsó como se ha estado queriendo insinuar”, añadió.

Éxito del Gobierno

El galeno puntualizó que el único éxito que se puede señalar en la nueva administración es el hecho de realizar esfuerzos para vacunar a la población contra la COVID-19, considerando que si la población se detiene a revisar se dará cuenta que “todos los programas han sido abandonados”.

“Las estadísticas están ahí, tenemos un 24% de aumento de la mortalidad materna ahora, y en donde se ve cada día más la gravedad del abandono que esto ha implicado, es en la mortalidad infantil”, aseveró.

Indicó que desde el año 2016 la mortalidad infantil fue bajando progresivamente hasta dispararse en este 2021 en un 33%, detallando que en 2018 hubo 1,918 defunciones de niños menores de 5 años de edad, 1,556 en el 2019, siguiendo descendiendo en el 2020 con 1,321 y volviendo a dispararse en la actualidad con 1,576 casos registrados.

Aseguró que a su salida del Gobierno dejaron los distintos programas de salud “bastante avanzados” y criticó que distintos encargados de los programas hayan sido removidos de su cargo, e incluso, seguir reemplazándolos después de haberlo hecho con poco tiempo de diferencia.

“Quieren ocultar la visión global de todos estos programas que dejamos establecidos con una eficiencia reconocida internacionalmente, incluso de la propia Organización Mundial de Salud (OMS), que recibimos una felicitación y sin vacunas”, agregó.

Plan de vacunación

Refiriéndose específicamente a la estrategia de vacunación que ha llevado el Gobierno, Sánchez Cárdenas saludó el trabajo que se ha venido realizando, el cual insistió se debe continuar, considerando la República Dominicana debe vacunar no menos de 10.5 millones de habitantes, debido a que el país se encuentra entre “un 45% o 46% en la tasa de vacunación”.

¿Qué nos dice eso, cuál es la vulnerabilidad que queda?, el 65% que tiene una o no tiene ninguna, lo que significa que estamos en una vulnerabilidad importante y que el esfuerzo principal tiene que estar no en tercera dosis de aquellos que ya la tienen, sino en no distraer las vacunas que tenemos y ponerla a aquellos que no tienen ninguna, de manera que logremos eso 80 o 85% que es el que va a reducir el impacto definitivo de la pandemia en el país”, insistió.

Estado de emergencia

Hablando sobre la extensión del estado de emergencia por otros 45 días más que solicitó ayer el presidente Abinader al Congreso Nacional, el exfuncionario criticó que se hayan aprobado en esta gestión 8 periodos por el mismo tiempo, cuando en el pasado “se hacía un regateo” por pedir 15 y 20 días.

También dijo que han apoyado todas las solicitudes que han hecho para extender el estado de emergencia, ya que no son “mezquinos” cuando se trata de interés nacional, sin embargo, cuestionó para qué se hace otra solicitud sobre lo mismo si el último boletín informa que hay una positividad de 5.6, lo que indica que el país está bien posicionado.

“ Lógicamente, yo preferiría un Gobierno que esté bajo la cobertura del estado de emergencia a que se pueda producir un rebrote y que haya que acudir entonces al Congreso corriendo para provocar esa facultad, lo ideal es que todavía se le conceda esa facilidad y nos se retarde entonces el avance del plan de vacunación”, consideró.

