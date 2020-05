(VIDEO) Sánchez Cárdenas: celebramos que militantes políticos se pongan al servicio de Salud Pública

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Rafael Sánchez Cárdenas, titular de Salud Pública, se refirió este lunes a las acusaciones de proselitismo político que han surgido en su contra durante operativos que hizo por varios sectores del Distrito Nacional, donde aseguró que celebra que partidos políticos se pongan al servicio y en colaboración con esa entidad.

“Nosotros queremos a todos los ciudadanos no importa su religión, no importa el partido político al que pertenezcan, siempre que estén dedicados a cumplir la misión de liberar al país del COVID-19”, puntualizó Sánchez Cárdenas.

En las redes sociales y varios medios de comunicación, criticaron una fotografía en la cual aparece el titular de Salud Pública junto a una persona que portaba una chaqueta con el distintivo del candidato del partido oficialista, lo cual fue considerado como un acto de proselitismo político por los ciudadanos.

Sánchez Cárdenas habló durante su habitual rueda de prensa con los medios de comunicación, en la cual mostró también una fotografía de un simpatizante del partido de oposición que estaba junto a el.

Igualmente, indicó que el dolor que causa el coronavirus en las comunidades “es de todos” no de un color o religión.

Igualmente agradeció a los militantes que colaboran con el Ministerio de Salud Pública para la resolución de la problemática actual derivada del COVID-19.

“En lo que he visto he tenido la presencia de todos los partidos políticos que se han acercado durante estos operativos a mí, no he hecho distinción ninguna”, indicó el galeno.

En ese orden, resaltó que un dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se le acercó para agradecer requerimientos realizados por esa organización para dos pacientes.

“Creo que todo militante político no importa de qué color sea, es la actitud adecuada que debe tener frente a un fenómeno de esta naturaleza”, aseveró.

Coronavirus en República Dominicana

La República Dominicana tuvo 6 nuevos fallecimientos por el coronavirus en el último día, con lo que el total asciende a 434, y 411 nuevos contagios, llegando a un total de 12,725 casos confirmados, informó este lunes el Ministerio de la Salud.



El número de personas internadas en hospitales es 630, de las cuales 142 están en unidad de cuidados intensivos (UCI) y 60 de ellas necesitan ventilación, indicó el ministro de Salud al leer el boletín diario sobre la evolución del virus.



Otras 3,638 contagiadas por el virus se encuentran en aislamiento domiciliario, mientras que 2,040 se encuentran en aislamiento hospitalario, dato que incluye las personas internadas.

