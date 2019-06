VIDEO: Salvador Holguín ofrece cursos técnicos gratis en Dajabón

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, DAJABÓN . – El periodista Salvador Holguín anunció que está ofreciendo cursos técnicos de electricidad, electrónica, plomería, reparación y fabricación de inversores totalmente gratis en beneficio de su provincia Dajabón, especialmente del municipio El Pino que fue el que lo vio nacer.

Salvador Holguín manifestó su firme convicción en el desarrollo de los pueblos y su gente, por lo que decidió dar apertura a estos talleres de manera gratuita para niños, jóvenes y adultos de toda la Línea Noroeste, es decir, Dajabón, Santiago Rodríguez, Montecristi, Valverde y Santiago, donde el aporte de cada persona es sólo asistir a recibir las enseñanzas de profesores altamente capacitados en la materia.

El también locutor, Holguín, indicó que ya no es una preocupación para los munícipes fronterizos el no ser profesional o no tener una carrera técnica, ya que con estos cursos que ofrecerá en las instalaciones de su Fundación, la cual lleva su mismo nombre, brinda la oportunidad de especializarse en el área que sea de su elección.

Finalmente, Salvador mostró gran satisfacción de poder llevar conocimientos y beneficiar a su pueblo con este aporte tan importante que les permitirá a los estudiantes desarrollarse y poner en práctica todas las sapiencias obtenidas. De igual forma, expresó que la Fundación espera con las puertas abiertas en El Pino, Dajabón, a todo el que desee asistir y para cualquier información comunicarse al 849-457-4226.

El productor y conductor de TV Salvador Holguín tiene más de 20 años trabajando en favor de la provincia Dajabón, la Línea Noroeste y el país a través de su Fundación donde realiza programas de obras sociales en las áreas de educación, salud, tecnología y deportes.

Salvador Holguín ofrece cursos de electricidad, electrónica, plomería, reparación y fabricación de inversores en su provincia Dajabón totalmente gratis.#elnuevodiariord pic.twitter.com/oFdlSDHioq — El Nuevo Diario (@elnuevodiariord) June 11, 2019

Anuncios

Relacionado