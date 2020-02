(VIDEO) Salvador Holguín explica cómo ocurrió el caso por el cual es condenado por difamación a Lucía Medina

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista y locutor Salvador Holguín explicó la noche de este martes cómo sucedieron los hechos por los cuales fue condenado por difamación por parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) al pago de unos $5 millones de pesos en favor de la senadora Lucía Medina de la provincia de Dajabón.

Holguín indicó que el caso denominado como “El Braguetazo” se originó en los Estados Unidos, luego de que un comunicador de origen dominicano recibió la información de un alegado romance que sostenían el Jefe de la Policía Nacional de ese entonces, mayor general Nelson Peguero Paredes y la presidenta de la Cámara de Diputados, que en ese entonces era Yomaira Medina.

“El caso ese comunicador lo reveló en los Estados Unidos, se hizo viral en las redes sociales, y ya eso estaba acabando en el mundo”, sostuvo Holguín.

El comunicador Salvador Holguín explicó los detalles del caso por el cual recibió la condena, durante una entrevista realizada en el programa “Enfrentados” por los periodistas Mariano Abreu, y Emmanuel Montero, el cual se transmite de 10:00 a 12:00 de la noche de lunes a viernes, por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Durante su intervención Holguín estuvo acompañado de los abogados Manny Sierra, Víctor Céspedes, el ex fiscal Ibo R. Sánchez y Harold Echavarría, quienes aseguraron que su interés es que el pueblo sepa cómo realmente sucedieron las cosas en este caso.

Igualmente indicó, que durante las audiencias celebradas durante el proceso legal este le informó a Medina que el caso era “estéril” y que no iba a parir nada bueno.

Difusión de la noticia sobre la diputada

Holguín expresó que la difusión del video por primera vez de la noticia sobre el alegado romance de la diputada por Dajabón y el Jefe de la Policía Nacional, fue realizada por el periodista Erick Gutierrez en el programa “Sin Miedo en la Lengua TV”, cuya transmisión es realizada en los Estados Unidos.

Durante la transmisión del programa se publicó el video mencionado por Holguín, al igual que un segundo donde el periodista, radicado en Estados Unidos, confiesa que el mismo y bajo su responsabilidad hizo pública la noticia, al tiempo de indicar que no entiende la demanda en contra de su colega en la República Dominicana.

Proceso en tribunales

Holguín resaltó que durante el proceso legal en los tribunales todos los medios de comunicación eran retirados del mismo, y que el único que periódico que lo entrevistaba era El Nuevo Diario, razón por la cual dijo que Yomaira Medina usa a la justicia, el poder para presionar y comprar a sus colegas que deberían defenderlo.

“Cuando ya se iba a evacuar la sentencia ya se sabía lo que venía, y todos los medios de comunicación estaban ahí esperando el veredicto porque sabía que ya yo estaba condenado. Es decir que no solo Yomaira Medida usa la justicia, el poder, la presiona la compra, también me reclutó a mis hermanos, mis colegas, a mis amigos, a mi clase que deberían por lo menos sino defenderme, permitirme que me defienda”, aseveró Holguín.

Agregando, que dicha acción estaba siendo motivado bajo amenazas y otros motivados con dinero, indicando que no eran todos “pero sí la mayoría”.

Reunión con miembro de la familia de Yomaira Medina

Al ser preguntado sobre si hubo la intención de realizar una disculpa, el periodista reveló que tras la emisión de sus comentarios en su plataforma digital Hilando Fino TV, el hermano de Yomaira Medina, Alexis, lo llamó vía telefónica con la intención de aclarar la situación sobre la información divulgada, la cual le ratificó se originó en los Estados Unidos.

“Yo me reuní con Alexis Medina, hermano de Yomaira, en una residencia de la familia ubicada en Malecón Center. Cuando vemos los videos tomándonos un vino dice Alexis es evidente que no fuiste tu, pusimos los videos del periodista que fue que lo dijo, entonces el me dice, ay Dios mío pero ella tiene una fijación contigo, ella dice que fuiste tu, pero es verdad que no fuiste tu”, expresó Salvador.

Aseguró, que Alexis Medina le solicitó escribirle una carta a su hermana “dándole cariño”, esto a forma de alivianar las tensiones entre las partes luego de lo sucedido.

“El planificó y montó darnos un abrazo en el Palacio de Justicia para dejarlo todo ahí, yo me quedé parado y dirigió todo, pero ella no accedió. Esto fue durante la segunda vista del caso”, dijo Holguín.

Abogados se expresan sobre el caso

De su parte, el abogado y procurador Víctor Céspedes, detalló que el poder se maneja con inquina personal con el objetivo de buscar una decisión, asegurando que al presentarse las pruebas, los dos videos originales de la noticia, el tribunal de Primera Instancia se “desapareció” y no quiso escucharlo.

“Obstaculizar, prohibir o moldear el pensamiento de un periodista en el país y en el mundo, es uno de los actos más censurable por el mundo, mucho más por las grandes cortes internacionales”, dijo Céspedes.

Mientras, que el jurista Harold Echavarría, concluyó que el proceso en contra de Holguín es un caso viciado y violatorio a los derechos fundamentales, en los cuales se violan los derechos de presunción de inocencia, en el cual no se ha hecho un debido proceso de ley.

“Los jueces deben de velar por la libertad de expresión, de la presunción de inocencia y el sagrado derecho de defensa, donde todos estos fueron violados en este proceso”, dijo Echavarría.

Vida en peligro

Salvador Holguín reveló que su vida ha corrido peligro y no ha tenido paz por manejar temas que otros periodistas no se atreven a tocar como los casos de Figueroa Agosto, Quirino, Argenis Contreras y la OMSA, al punto de tener que reforzar su seguridad privada.

“Lo que ha pasado conmigo ustedes no se lo pueden imaginar, contra mi vida se ha atentado, yo he tenido que moverme, reforzar mi escolta privada, tenía dos policías asalariados vía mi oficina y los cancelaron nada más porque trabajan conmigo. Yo he tenido que moverme para que no me pasara lo mismo que a Yuniol Ramírez, porque tanto el exjefe de la policía y del Palacio Presidencial por la denuncia y el escándalo de corrupción que destapé de la OMSA y Yomaira, planificaron muchas veces y han planificado y siguen planificando, que están esperando que baje la tensión del caso para atentar contra mi vida, yo no le temo no”, expresó Salvador.

Ataques contra su persona y aspecto económico

El periodista oriundo de Dajabón igualmente manifestó, que ha recibido ataques en lo económico y lo moral al punto de que ni los cheques o contratos emitidos por el son bien recibidos en los estamentos del estado.

“Yo he sido atacado en lo económico y en lo moral, se han montado campañas en redes sociales contra mí. Se han planificado cosas muy asquerosas contra mi persona porque hay que borrarme y quitarme del medio, hay que callarme de alguna manera”, sostuvo Holguín.

Pago del dinero de la sentencia

Salvador Holguín manifestó que publicará un libro en el cual se revelarán informaciones que nunca han salido a la luz en los ámbitos del narcotráfico, la corrupción y el lavado, temas que asegura estremecerán al país.

“¿Yo soy narcotraficante/, ¿yo soy lavador?, ¿yo soy corrupto como la mayoría de de ellos?, ¿yo estoy robando en el Estado?, entonces con qué diablos yo voy a pagar siete millones, tengo que buscar un esquema para producirlo que no es robando porque yo no robo, yo soy un hombre serio”, recalcó el periodista.

“Con el libro yo hago el dinero pago la sentencia y tal vez me va bien porque es un libro muy interesante, se van a revelar cosas que yo no he revelado de narcotráfico, de corrupción, de lavado, de testaferros, cosas que el país se va a estremecer, va ser el más vendido”, aseguró.

Serie en Netflix sobre el “Braguetazo”

Holguín reveló que habló con los ejecutivos de plataforma de series y películas vía streaming, Netflix, para la realización de una serie del “Braguetazo”.

“Ya yo conversé con personas de Netflix hay que hacer una serie del braguetazo, si porque esto es un proyecto, ya tengo que verlo como un proyecto, esto hay que tirarlo para adelante”, recalcó.

Reunión con Luis Abinader

El comunicador y político resaltó que recibió en su residencia la visita del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, en la cual este le hizo varias propuestas políticas, subrayando que pasado el proceso municipal anunciará cual sería su decisión sobre lo tratado en dicho encuentro.

Mensaje al pueblo dominicano de cara a las elecciones

Holguín envió un mensaje al pueblo dominicano exhortándoles a que despierte y no se vendan al último día por un pica pollo o una botella de romo.

“Pueblo dominicano nos encaminamos a una Venezuela, despierten, cojanles todo lo que les den, no se vendan al último día, por un pica pollo, por 500 pesos, por un pote de romo, por drogas que también les dan drogas a los que fuman. Reaccionen por favor el país está al borde de la deriva y en República Dominicana, el hombre íntegro, serio, trabajador y decente están utilizando el SIN, el SIN es impuestos internos y Johnny Abes es Magín, para chantajear y perseguir a los empresarios, de esos que son de la comunicación no hay ninguno que se atreva a defenderme o publicar algo que tenga que ver conmigo. Y a los colegas hoy por mi mañana por ti”, expresó Salvador Holguín.

