(VIDEO) Salvador Holguín dice Leonel Fernández impidió que fuera senador de Dajabón

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador y productor de televisión, Salvador Holguín, manifestó ayer jueves que no fue senador de la provincia de Dajabón debido a que tuvo que entregar su candidatura porque el expresidente de la República Leonel Fernández no quiso que este fuera el candidato de esa demarcación del sur del país.

“El se la quitó a Luis Abinader para dársela a uno de los de el, pero es un error de el, porque lo he respetado y distinguido, y de hecho reconozco sus condiciones excepcionales como ser humano, un hombre brillante, pero yo lo perdono”, sostuvo el periodista.

“Me pasó factura, y está bien, yo se lo acepto, no hay problema, que trate de no pasarme otra así para que no haya problemas”, enfatizó.

Holguín emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por el comunicador Mariano Abreu, en el programa “Enfrentados”, el cual produce y conduce en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 1:02:45).

En ese orden, dijo que el presidente de la República, Luis Abinader, en ese momento candidato presidencial, lo visitó en su casa y le solicitó que le regresara la candidatura para entregarla al actual senador David Sosa.

“El Gobierno está comenzando, además Luis tiene muchos compromisos que estimo que en la medida que los vaya cumpliendo habrá apertura, como quiera yo trabajo y tiro para adelante, soy un fajador, yo no dependo de un cargo o una senaduría”, aseveró Holguín.

Estructura mafiosa con publicidad gubernamental

Al abordar el tema de la publicidad gubernamental para los medios de comunicación por parte del Estado, Holguín indicó que el expresidente Danilo Medina agotó todo el presupuesto que se destina para ese rubro, indicando que los pagos fueron para los denominados comunicadores “bocina”.

“Danilo y su estructura mafiosa agotó todo el presupuesto de publicidad de este año y le pagó a todas las bocinas, hasta este mes y hasta junio del año que viene, era una mafia, se lo robaron todo”, indicó.

Asimismo, indicó que el mandatario Abinader recibió un país quebrado y endeudado, y que Medina “dijo la verdad por primera vez” al decir que la nación no soportaba una deuda más.

“Resulta que cuando Luis Abinader está construyendo su proyecto presidencial empieza a hacer encuestas en las provincias del país, qué hizo Luis, empezó a captar figuras de la sociedad civil. Cuando me miden en Dajabón salí súper bien, Luis me llamó y me dijo te quiero ver”, expresó.