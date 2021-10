(VIDEO) Salvador Holguín dice fue un error del presidente Abinader permitir tanto tiempo gestión de ex jefe PN

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista y político Salvador Holguín determinó que en la coyuntura que vive República Dominicana, donde habría desobediencia, conspiración y desafío a la autoridad, fue un gravísimo error por parte del presidente de la República, Luis Abinader, haber dejado permanecer por tanto tiempo la gestión del exdirector de la Policía Nacional, Edward Sánchez, quien dijo no tendría el perfil para el cargo.

“¿Mi señor presidente, cómo poner de jefe de la Policía a un hombre sin carácter, sin liderazgo, sin estrategía, sin orientación y sin asesoría, qué policía del carajo era ese? Señores, cuando los jefes de la Policía y los funcionarios no funcionan quítenlos de inmediato, no permitan que le dañen su gobierno”, manifestó.

Holguín emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por los comunicadores Mariano Abreu, Edward Ramírez, Candie Rosario y Dugueslin Santana, en el programa “Enfrentados”, y que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 10:00).

Puntualizó que Sánchez le parece un hombre decente, no obstante, dijo que no tiene el perfil para ser un jefe de la policía en la coyuntura actual que vive la República Dominicana, donde “las personas no quieren respetar las reglas”.

Sobre la designación del nuevo jefe de la Policía, Eduardo Alberto Then, el comunicado consideró que el mayor general ha demostrado que tiene carácter y su nueva designación le supone un gran reto.

“Hay que saber que se está bregando con animales y con delincuentes, esto no es dique con teoría y con reforma, usted primero le aplica la autoridad a los delincuentes y después le habla de reforma”, manifestó.

“País está quebrado”

Durante la entrevista, Holguín sostuvo que el país actualmente está quebrado y el gobierno tiene limitaciones para manejar la crisis sanitaria y económica que tiene la República Dominicana, debido a que en la pasada administración la familia del exmandatario Danilo Medina Sánchez “se robó el país”.

“Ripiaron el país, se lo repartieron y hoy tenemos que estar pagando las consecuencias, por eso apoyo 100 % las decisiones que se han tomado, de que el Ministerio Público actúe y persiga a los ladrones Medinas Sánchez y a los funcionarios de ese gobierno porque alguien tiene que pagar esta desgracia que estamos viviendo y los que nos falta por vivir por esos malditos vulgares ladrones y saqueadores”, declaró.

Dijo que mucha gente hoy en día no sabe qué comer y se está muriendo en los hospitales porque actualmente hay un presupuesto reducido y el Estado está manejando situaciones precarias.

También, contó que su vida pendía de un hilo en aquel entonces porque se atrevió a revelar cómo operaba “la mafia” de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), y por lo que indicó que habrían mandado a matar al abogado y catedrático universitario Yuniol Ramirez.

“¿Y de donde se dirigía la OMSA? desde el Palacio Presidencial, yo tengo en mis manos las comunicaciones del ministro de la presidencia ordenando que se entregara dinero a alcaldes, diputados y a dirigentes políticos del PLD para hacer campaña con los cuartos de la corrupción en la OMSA”, expresó.

