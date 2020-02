(VIDEO) Salvador Holguín denuncia Yomaira Medina compró justicia para condenarlo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Salvador Holguín denunció que la diputada y hermana del presidente Danilo, Yomaira Medina Sánchez, compró la justicia dominicana para condenarlo al pago de RD$7 millones de manera injusta, y al parecer también a la mayoría de los medios de comunicación ya que en los periódicos y noticiarios sólo publican las notas de prensa en defensa de ella más las de él son bloqueadas para que no pueda defenderse.

Según nota de prensa, Salvador Holguín ha informado que la mayoría de los medios de comunicación impreso, digital y de televisión lo han censurado y no le han permitido expresarse ni defenderse.

“Es lamentable lo que ha pasado con este caso debido a que la mayoría de los medios de comunicación sólo publican las posiciones a favor de Yomaira Medina, hasta en eso ha habido abuso de poder y discriminación en mi contra”, expresó Holguín.

Asimismo, aseguró que no sólo en la justicia hay parcialidad, sino que también los medios actúan de manera parcializada ya que la mayoría no le han permitido defenderse en todo este proceso.

Holguín reveló que la censura en su contra ha sido tan grande en la prensa auspiciada por la diputada Yomaira Medina, que no sólo las notas y posiciones durante las audiencias de la demanda han sido vetadas, si no que hasta los escritos de las obras sociales que realiza a través de su fundación en beneficio del país y en especial de su provincia Dajabón no son publicadas en los medios.

El también locutor le hizo un llamado a la prensa nacional a que reflexione, ya que no es posible que a un colega de la comunicación se le censure en los medios para que no se pueda escuchar su voz, sus reclamos ni permitirle su defensa, “ya que esto conllevaría a que en la República Dominicana se establezca una dictadura” y más cuando se trata de un trabajador de la prensa.

Igualmente solicitó a la clase periodística abrirle las puertas y permitirle que se pueda defender de la persecución, inquina personal, ensañamiento y abuso de poder por parte de la legisladora.

