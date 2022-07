(VIDEO) Saludan Superintendencia de Bancos posibilite a usuarios librarse de “llamadas molestosas”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La economista Clara González consideró que la Superintendencia de Bancos está priorizando las cosas importantes e impactando a los usuarios de servicios bancarios y a la sociedad en su conjunto, y en ese sentido saludó que el órgano regulador haya creado las condiciones para que los usuarios que no deseen recibir llamadas ofreciendo servicios, puedan solicitar de manera expresa la exclusión de la lista de comunicaciones mercadológicas.

“Si usted no quiere recibir estas promociones, tiene el mecanismo ahora, de acuerdo a la circular 004/22 emitida por la Superintendencia de Bancos. Ya usted tiene el canal para decirle que no lo llamen, que no quiere la tarjeta, el extracrédito, el préstamo, que cuando usted lo quiera irá a su página web o a los canales con los que cuenta la Banca para canalizar las solicitudes expuso.

González emitió sus comentarios en el programa “Econométrica”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, donde indicó que, de acuerdo a lo dispuesto, las entidades financieras tienen hasta cinco días, a partir del momento en que un usuario realiza la solicitud, para atender los requerimientos de exclusión de las listas de contactos para promoción y ofrecimiento de productos y servicios.

Precisó que se mantienen los contactos de los usuarios para gestión de cobros actualización de datos y demás actividades ordinarias relativas al vínculo de la entidad con sus clientes, y en caso de que un usuario esté recibiendo llamadas de cobros inadecuadas y fuera del marco de la norma, indicó que el mismo puede reclamar ante el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

González consideró que la Superintendencia y Oficina de Servicios y Protección al Usuario (ProUsuario), han tenido una buena comprensión de las necesidades individuales y colectivas de los usuarios, y han sido muy asertivos.

“Ciertamente el supervisor ha tenido una impronta muy buena y ha desplegado estrategias para que el usuario tenga conocimiento de sus derechos, sin perder de vista su rol de supervisar y fiscalizar el sistema”, expresó.

