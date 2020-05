(VIDEO) Salud Pública hará intervención rápida en Azua tras denuncia de 4 fallecidos por COVID-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Rafael Sánchez Cárdenas, titular de Salud Pública, informó este lunes que se realizará una intervención rápida en Azua luego de que le presentaran una denuncia sobre 4 casos de personas fallecidas por COVID-19 en 24 horas en esa provincia, los cuales hasta el momento no habían sido informados a esa entidad.

“Vamos a investigar lo que usted dice, que eso haya ocurrido en 24 horas precisa de una intervención rápida, tan pronto termine de aca vamos a ver qué es lo que ha pasado allí”, respondió el galeno.

El funcionario de Salud respondió a la denuncia presentada por una de las periodistas durante su habitual rueda de prensa, en la cual le indicaban que existen cuatro fallecidos por COVID-19 en la localidad de Los Toros en Azua.

Sánchez Cárdenas sostuvo no todos los casos de fallecimientos en el país no tienen que ver todos por la llegada del COVID-19 al país.

“Se puede alterar y estar incidiendo el COVID-19 en esa tasa de mortalidad que se da, lo que tenemos que averiguar es si los fallecimientos han sido o tienen nexos con el COVID-19 o no”, manifestó.

Asimismo, indicó que entre los casos positivos de coronavirus que se están registrando en el país se encuentra mucha gente joven, quienes asegura hacen vida social y están positivo y contagian a los familiares que están en las casas.

Igualmente, indicó que aquellos jóvenes que están positivos y no presentan ningún tipo de manifestación o síntomas no significa que no estén contagiando a las personas con las que tienen contacto.

El Ministerio de Salud Pública informó este lunes que el número de casos de COVID-19 en el país aumentó a 15,073, mientras que los fallecidos pasaron de 458 a 460.

Sánchez Cárdenas al leer el boletín, sostuvo que en las últimas 24 horas se han registrado 272 casos nuevos y dos fallecimientos por la enfermedad, con una tasa de letalidad de 3.05%.

Asimismo, indicó que 8,285 personas se han recuperado de la enfermedad y 54,535 casos sospechosos fueron descartados mediante pruebas de laboratorio.

