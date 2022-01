(VIDEO) Salud Pública debe restringir eventos masivos si no los van a supervisar, sugiere Rafael Cisneros

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cirujano plástico Rafael Cisneros pidió al Ministerio de Salud Pública restringir las actividades masivas si no va a supervisar el cumplimiento de las medidas sanitarias, tras asegurar que el rebrote de Covid-19 reflejado en las estadísticas en los últimos días se debe a los diferentes conciertos realizados sin supervisión.

“Esas actividades de masas no se deben de dar, y déjenme decirles que el Ministerio de Salud Pública todavía autoriza esas actividades, y eso no es un asunto de autorización o no es que sencillamente eso no se puede, y sobre todo cuando quien da el permiso no supervisa”, expresó.

Cisneros realizó estas declaraciones mientras conducía el programa “Agenda Ciudadana”, que se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

En ese sentido, manifestó que el Ministerio debería contar con un equipo de inspectores que vigilen el cumplimiento de las medidas, las cuales ayudan a resguardar la salud de los ciudadanos.

Sostuvo que pedir las tarjetas de vacuna a los ciudadanos para ingresar a ciertos lugares no obedece a ninguna regla científica, asegurando que tener la vacuna importa poco cuando la persona está en un actividad de masas sin ningún tipo de protección.

“Desde el punto de vista científico o médico eso es un dislate, ahora desde el punto de vista de intimidar y atemorizar a la población para que se vacune yo lo puedo entender, pero científicamente eso no obedece a nada”, declaró.

Asimismo, dijo que lo único que puede ayudar a detener los contagios es el cuidado personal, es por eso que invitó a la ciudadanía a seguir utilizando las mascarillas, lavarse las manos, y utilizar alcohol para desinfectar para evitar la transmisión de la enfermedad.

“Lo que sí importa es el cuidado personal, usar los mecanismos de protección, y evitar las actividades de masas, es que no hay un autoridad que vigile el cumplimiento de las medidas sanitarias”, insistió.

