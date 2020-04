(VIDEO) Salud Pública confirma muerte reo de La Victoria por COVID-19

View this post on Instagram

El ministro de Salud Pública(@saludpublicard ), Rafael Sánchez Cárdenas, informó sobre este domingo sobre la muerte de dos reclusos en el penal La Victoria, uno de ellos fallecido por COVID-19 y el otro se cree que también murió de lo mismo, aún no ha sido confirmado. Cárdenas indicó además, que en el pabellón Alaska del penal se han relizado 192 pruebas rápidas donde resultó una persona positiva y procederán a realizarles las pruebas del a COVID-19 a 21 reclusos que presentan sintomatología. #ElNuevoDiarioRD