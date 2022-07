(VIDEO) Salud Pública confirma el primer caso de viruela símica, detectado en un dominicano vino de EEUU

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó la tarde de este miércoles el primer caso de viruela símica en el país, detectado en un joven dominicano que vino desde Estados Unidos.

La información fue confirmada por el titular de Salud Pública, Daniel Rivera, durante una rueda de prensa en la cual destacó, además, que mantiene en vigilancia a cuatro personas que tuvieron contacto con el joven infectado.

“Lo que queremos decirle en primera instancia, es que luego de revisar la sospecha clínica inicial en nuestros laboratorios se confirma, por método de PCR, salió positivo el paciente tiene la viruela del mono”, dijo Rivera.

Según destacaron, los síntomas que sintió la persona afectada fueron fiebre, dolor de cabeza y cansancio, esto antes de que le salieran las primeras erupciones en la piel.

Pide a la población estar tranquila

El ministro llamó a la población a estar tranquila, debido a que su contagio solo de da si se tiene contacto directo con la persona infectada.

“No hay un contagio aéreo, tiene que ser por un contacto directo, en este caso, las observaciones seguirán”, destacó.

Durante la rueda de prensa, destacaron que el paciente se presentó al centro médico el pasado 28 del mes de junio, tras presentar síntomas.

Indicaron que la semana pasada evaluaron al paciente, y “presentó sintomatología que cruza con las de la enfermedad del mono, por lo que se activó el cerco epidemiológico en la vigilancia de este paciente”.

Señalaron que todo médico que tenga un paciente con sospecha de esta enfermedad tiene que notificarlo a la Dirección General del Epidemiología.

CMD llama a no alarmarse

Más temprano, el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, recomendó a la población no alarmarse, asegurando que la viruela símica no debe causar pánico, porque no es lo mismo que el Covid-19, debido a que “tiene una taza baja de letalidad y de contagiosidad”.

Asimismo, aseguró que el sistema de salud del país está preparado a enfrentar la viruela símica, en caso de un rebrote.

Caba también le recomendó a la ciudadanía mantener medidas epidemiológica, como lavarse las menos.

Dijo que en el caso de los jóvenes no deben preocuparse por su baja tasa de legalidad “la viruela del mono puede afectar impactar sensiblemente a personas muy vulnerables diríamos personas con algún tipo de cáncer terminal, persona con una diabetes sin tratamiento muy mal tratada y ancianos que se descuiden”.

Asimismo, señaló que no hay medicamentos para la enfermedad aprobando oficialmente “la viruela del simio, no tiene controles por la OPS, afortunadamente el Ministerio tiene los medicamentos están en fase de investigación”.

“No son medicamentos que se han establecido como lo que se van a usar propiamente de manera que las personas que resulten afectada tendrán autorizar mediente su firma la utilización de esos fármacos con ellos”, agregó.

Además, indicó que hay evidencias de que las personas que han sido vacunadas contra la viruela tienen hasta un 85 por ciento de protección contra este virus.

Exhorta a Salud Pública orientar a la población

El presidente del CMD también le exhortó al Ministerio de Salud Pública orientar a la población sobre el tema, para evitar el alarme en la sociedad.

“El Ministerio de Salud Pública debe proceder a informar más escuetamente a la población, brindarle apoyo y sostén informativo para calmar los ánimos”, expresó el galeno.

