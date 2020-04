(VIDEO) Salud Pública confirma 267 muertos y 5,749 contagiados por coronavirus

View this post on Instagram

El Ministerio de Salud Pública (@saludpublicard), confirmó este viernes 267 muertos y 5,749 contagiados por coronavirus, mientras que los recuperados se elevaron a 763. De los infectados, 3,653 están en aislamiento domiciliario y 623 en aislamiento hospitalario, de los cuales hay 136 en unidad de cuidados intensivos, explicó el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez, al leer el boletín diario sobre la evolución del virus. La tasa de letalidad tuvo un ligero descenso y se ubica ahora en 4.64, de acuerdo con el ministro, quien señaló que 14,525 casos han sido descartados tras practicárseles pruebas. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord #CoronavirusEnRD