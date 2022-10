(VIDEO) Salud Pública afirma dengue está controlado en Santiago

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Manuel Felipe Rivera, director provincial de Salud ll en Santiago, afirmó que la propagación del dengue se encuentra controlada y que incluso los niveles de personas infectadas han disminuido en esa demarcación.

Felipe Rivera dijo a la prensa: “El dengue gracias a Dios en nuestra área ha estado controlado, incluso los picos han empezado a bajar, no hemos tenido fallecimientos”.

Expresó que en conjunto con la Cruz Roja Dominicana han estado realizando diversas jornadas de fumigación y descacharrización para evitar la reproducción del mosquito.

El doctor agregó que también continúan educando a la sociedad para que eviten el estancamiento de aguas en sus viviendas.

“Insistirle a la población que no acumule agua dentro de la casa, en cántaros que no acumule agua, que si tiene gomas que también las elimine, porque se acumula mucha, mucha agua y la gente no bota, ni tira a la basura ni picha esa goma, hasta una cáscara de hueve debe ser destruida, porque el mosquito puede criarse”, sostuvo.

El galeno informó que en el área ll de Salud solo se han registrado 113 casos positivos.

Concluyó aclarando que no toda fiebre es causa de dengue, ya que también hay otros virus que pueden causarla y sugirió que después de 24 o 48 horas deben acudir a un profesional de la salud.-

Relacionado