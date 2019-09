(Vídeo) Salen al frente de apuesta de Hazim contra Olivares y la triplican de 2 a 6 millones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO,SANTO DOMINGO.- Un ciudadano salió al frente del desafío que le hizo Santiago Hazim, coordinador nacional del sector externo de la campaña del precandidato presidencial del PRM Luis Abinader, a Eddy Olivares, vocero del también aspirante y expresidente Hipólito Mejía, triplicando la apuesta de dos millones que el primero le hizo al segundo a través de las ruedas sociales.

En un vídeo enviado a esta redacción aparece un hombre quien, en desacuerdo con las encuestas que favorecen a Luis Abinader sobre Hipólito Mejía, asegura está dispuesto a triplicar la apuesta con que Hazim desafío a Olivares, quien en días anteriores manifestó que el equipo de Abinader utilizaba falsas encuestas para dar la percepción de que Mejía sería derrotado de manera aplastante en las primarias cerradas del próximo 6 de octubre.

Con un cheque entre manos, con la cifra de 6 000,000.00 de pesos, el ciudadano se mostró convencido de que las encuestas presentadas por el sector de Abinader, con un porcentaje de 84.1% sobre un 9.6% de Mejía, no se corresponden con la realidad y que el 6 de octubre las cosas no saldrán como ellos dicen, sino con una victoria del expresidente Mejía.

“Santiago Hazim, me he enterado por las redes sociales de que tú desafiaste al doctor Eddy Olivares, acepto la apuesta, te lanzaste contra Eddy Olivares diciendo que los resultados de las primarias sería como las encuestas que ustedes presentan, un 84.1% a un 9.6. Yo la triplicó. Yo tengo un cheque de seis millones de pesos, si lo quieres cash, como tú quieras, busca tus abogados, busca tu notario público, vamos donde tú quieras para que hagamos el acuerdo manuscrito”, dice el señor, quien según información no oficial, es oriundo de Villa Altagracia y que supuestamente se desplaza en el vehículo puntero de la escolta de Hipólito Mejía.

La reacción se produjo luego que Hazim en su Twitter dijera que reiteraba su apuesta de dos millones de pesos, con firma de abogado notario, de que los resultados de las primarias del Partido Revolucionario Moderno no terminaran como lo indican las encuestas que ellos han presentado.

Reitero mi apuesta a @EddyOlivares14, con firma de documento y notario público, 2 millones de pesos si los resultados de las primarias del PRM no son como dicen las encuestas. Te arriesgas Eddy? @rcavada @orlandogildice @kathernandez @holi_matos @MartePiantini — Santiago Hazim (@santiagohazim) September 19, 2019

“Que pena que aún hoy en día, tenemos compañeros del partido que creen que hablando duro se ganan elecciones y yo le digo a Eddy Olivares que si está tan seguro, que no grite después del día 6 (de octubre)”, dijo Hazim en su cuenta de Twitter.

Hazim también manifestó que “no se trata de juegos de azar. El dinero bien sudado que te aposté para que, al menos por dinero, asumieras que el resultado final será, como las encuestas, a favor de Luis, lo donaré en tu nombre a organizaciones que formen dominicanos con valores”.

No se trata de juegos de azar. El dinero bien sudado que te aposté para que, al menos por dinero, asumieras que el resultado final será, como las encuestas, a favor de Luis, lo donaré en tu nombre a organizaciones que formen dominicanos con valores@rcavada @orlandogildice — Santiago Hazim (@santiagohazim) September 20, 2019

Anuncios

Relacionado