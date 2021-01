(VIDEO) Sadoky Duarte dice está siendo perseguido por presunta agresión a agente policial y teme por su vida

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) Sadoky Duarte denunció este jueves que está siendo perseguido en su provincia por la supuesta agresión que encabezó en contra de una agente policial y dijo temer por su vida y la de su familia por las amenazas que ha recibido.

Duarte afirmó que esta persecución está encabezada por el coronel José Francisco De la Cruz, agente de la Policía Nacional y por el fiscal Francis Mejía.

Asimismo, el legislador hizo un llamado al director de la Policía Nacional, Edward Sánchez porque, según dijo, teme por su vida. Agregó que lo hace “responsable de lo que le pueda pasar a su familia” por las persecuciones que se han levantado en su contra.

El congresista calificó como “tenaz” la persecución y manifestó que, en contraste a estos señalamientos, ha recibido el apoyo de sus munícipes “reclamando por la injusticia que se ha hecho” en su contra.

En su encuentro con la prensa, Duarte deploró que antes de acusarlo no se haya abierto una investigación formal que determine la veracidad o falsedad de los hechos que se le imputan y explicó que, en caso de una posible agresión a la oficial de la Policía, “un especialista debería revisarla para verificar lo que pasó realmente”.

“Yo he venido ante ustedes porque me he sentido amenazado y realmente pido que se le ponga un alto a esta situacion”, expreso el diputado a la vez que recordó su discurso en la sesión ordinaria de la semana pasada en la que se puso a disposición de la justicia para que investigue los hechos y donde contempló la posibilidad de abandonar su inmunidad parlamentaria para asistir a los tribunales.

En ese sentido, el representante de Sánchez Ramírez indicó que el presidente de la República, Luis Abinader, “se desinformó” en el tema de supuesta agresión que lo envuelve, pero se puso a disposición del primer mandatario para explicarle con detalles los hechos que sucedieron en su municipio.

“Usted (Abinader) me llama, porque yo estoy con usted y le puedo explicar”, añadió Duarte al decir que el jefe de Estado “tiene buena voluntad para los cambios”.

El congresista aseguró que en los próximos días interpondrá una querella en contra del fiscal y el coronel que supuestamente encabezan su persecución por “robo y asociación de malhechores”. Estas denuncias se sustentan en que, según el legislador, los jóvenes que estuvieron en el altercado fueron despojados de sus teléfonos móviles y aún no se los han devuelto.

Se recuerda que Duarte fue producto de múltiples señalamientos por una supuesta agresión en un altercado ocurrido frente a su residencia. El diputado se ha defendido constantemente asegurando que no violentaría físicamente a una mujer y puso a disposición de la dirección del PRM su condición de legislador a fin de ser investigado.