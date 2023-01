(VIDEO) Sacerdote baja a Alá Jaza de tarima por no acatar reglas en las fiestas patronales de Peralvillo

EL NUEVO DIARIO, MONTE PLATA.- El sacerdote Juan José Silva bajó de tarima al merenguero urbano Alá Jazá, cuando este se disponía a cantar sin escuchar las reglas que debía cumplir en las fiestas patronales del municipio Peralvillo, provincia Monte Plata.

Cuando el público recibía al intérprete de “Nadie se meta” para iniciar su presentación, el padre Silva subió a la tarima aclarando que esa fiesta la organiza la Iglesia católica y que había tratado de dialogar con el artista para explicarle las reglas que debía cumplir, pero este lo había ignorado.

“Pueblo de Peralvillo, yo soy el primero que quiere que ustedes disfruten estas fiestas… No es posible que hemos tenido cinco años aquí y hemos recibido artistas, se le da una acogida, se le da unas orientaciones y con el único artista que yo no he podido hacer eso es con este señor. Y le estoy diciendo que soy el sacerdote que organiza este evento y él que ahora no, que después, ¿y qué es eso?, si no habla conmigo aquí no se presenta, se lo he dicho de todas maneras, amablemente, al mánager”, manifestó el padre Silva.

El religioso indicó que hasta el presidente de la República le visita, al preguntarle, “¿cuál es el aceite, cuál es el cotice?”, mientras uno de los que acompañaban a Alá Jazá vociferó una palabra al padre Silva que fue rechazada por todos los presentes, otros catalogaron al artista de altanero y prepotente.

Silva es un cura muy respetado en el pueblo de Peralvillo, y se ha caracterizado por ser un defensor de las causas sociales.

