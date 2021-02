(VIDEO) Sabonis y Pacers imponen su ataque y cortan racha ganadora a Memphis

EL NUEVO DIARIO, INDIANÁPOLIS, EE.UU.- El ala-pívot lituano Domantas Sabonis registró un récord de la temporada con 32 puntos y 13 rebotes con los Pacers de Indiana, que derrotaron por 134-116 a los Grizzlies de Memphis., informaron este miércoles medios locales.

Con su victoria, los Pacers rompieron la racha de siete victorias consecutivas de los Grizzlies.

Los Pacers construyeron una ventaja de 71-50 en el entretiempo. Los 71 puntos de la primera mitad fueron otro récord de la temporada.

Domas ties his career-high 💪

The @Pacers defeat Memphis behind 32 PTS, 13 REB from @Dsabonis11! #AlwaysGame pic.twitter.com/omtkNe3RVh

— NBA (@NBA) February 3, 2021