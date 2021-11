(VIDEO) ¿Sabías que RD cuenta con proyectos que fomentan la lectura?

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El hábito de lectura es algo que se puede perder con el pasar del tiempo y que necesita ser fomentado, debido a los beneficios que aporta en la vida de las personas, por esta razón, Alanna Rodríguez, directora de Books and More RD, y Oliver Hidalgo, fundador de Lectura con Propósito, han diseñado iniciativas que incentivan a la misma en niños y adolescentes.

Alanna, una adolescente, de 17 años de edad, reveló se vio motivada a crear Books and More RD, un proyecto que busca facilitar el acceso a los libros, luego de darse cuenta que los jóvenes no parecían tener el mismo interés que ella por los libros, porque muchas veces no tenían los recursos para compararlos.

“Muchos me decían a mí me gustan los libros, a mí me interesan, pero ¿cómo gasto tanto dinero en un libro cuando no tengo para cosas básicas?, eso fue algo que a mí me chocó mucho”, explicó

Ambos jóvenes contaron sus historia durante una entrevista realizada por el comunicador Gabriel Read, mientras conducía el programa “Análisis y Síntesis”, el cual es transmitido a través de la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 01:12).

La encargada de Libros y Más RD, explicó que su proyecto se sustenta de donaciones e intercambios de libros, lo que dijo le permite fomentar la lectura al tiempo en que brinda el acceso a la misma, haciendo llegar libros a los lectores a precios muy asequibles.

Por su parte, Oliver Hidalgo, fundador de Lectura con Propósito, explicó que su iniciativa busca dar respuesta a las interrogantes de ¿por qué a los jóvenes no les gusta leer dos? y ¿por qué debería leer?.

Reveló que todo surgió a raíz de que entendía que en las carreras universitarias se omitía mucha información que los estudiantes debían saber, razón por la cual empezó a leer con un motivo en específico y ahí el nombre del proyecto.

Indicó que en la actualidad se dedica a dar charlas y realizar actividades que fomentan el hábito de lectura en universitarios.

