(VIDEO) ¿Sabías que puede ser positivo decir que no?

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La palabra “no” está enmarcada por muchos como un limitante que podría cerrar puertas; para otros puede ser muy difícil de pronunciar, quizás por miedo a que personas se alejen porque fueron marcados algunos límites; sin embargo, un no, también podría cambiar el rumbo de la vida de las personas, debido a que esto puede hacerlos fijar su mirada en opciones que pueden mejorar significativamente su forma de ver las cosas.

En ese sentido, el terapeuta familiar José Díaz sostuvo que en múltiples ocasiones se han visto casos donde decir que no se convierte en una bendición en la vida de las personas, argumentado que visto desde el ámbito espiritual estas llegan disfrazadas de adversidades.

“Toda situación negativa tiene una contraparte positiva. Porque en realidad la mayoría de las bendiciones llegan a nosotros disfrazadas de adversidad; el no, no se escapa a esa realidad, porque el adverbio negativo a veces deja una secuelas positivas en nuestras vidas; de modo, que no siempre el no es negativo”, indicó.

En una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, expuso que hay costumbres familiares que se convierten en maldiciones generacionales y en este caso, la persona que decide romperlas lo hace diciendo un no que puede traerle oportunidades de crecimiento.

“Hay familias que generacionalmente hay padre que son alcohólicos que afectan a toda la familia o donde todos son pobres, porque ninguno decide estudiar, pero cuando tu te atreves a decir no, esa maldición en mi familia solo va a llegar hasta a mi, porque a partir de mi otra historia se va a escribir en mi familia, ese es un no positivo”, externó.

En el caso de las relaciones amorosas, explicó que marcar límites y aprender a decir que no es algo que no puede faltar, debido a que muchas se pueden convertir en tóxicas y en consecuencia consumir, afectar y hasta dañar la salud emocional, mental y emocional de las personas.

Explicó, que el no positivo podría significar una negación para lo demás; sin embargo, en el ámbito personal es un sí rotundo que puede liberar emociones que estuvieron estancadas durante mucho tiempo.

De igual forma, enfatizó que el no positivo puede abarcar la eliminación del consumo sustancias ilícitas o vicios, de comidas chatarras, y hasta la adicción al sexo, la promiscuidad, debido a que todas las adicciones son malas para el cuerpo; por tanto es necesario aprender a decir que no.

El terapeuta indicó que decir que no puede traer múltiples beneficios en la vida de las personas, porque les permite aprender a defender sus derechos y deseos, elimina la dependencia, pero también a tomar mejores decisiones sin la influencia forzosa de quienes lo rodean.

