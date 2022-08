(VIDEO) ¿Sabías que no socializar te hace susceptible al Alzheimer?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Las personas que no socializan tienen mayor probabilidad de desarrollar Alzheimer: un trastorno que hace que las neuronas mueran. Esto se debe a que cuando el individuo no interactúa evita que el cerebro reciba el estimulo que necesita para estar en forma, así lo explicó el neurólogo José Silié Ruiz.

“¿Qué pasa con el que no socializa? A esas personas les va a dar Alzheimer primero que al que socializa. Está demostrado que la socialización ayuda a evitar el Alzheimer, porque usted participa, porque usted opina, porque usted está atento”, emitió.

Al ser entrevistado por Gabriel Read en el programa “Análisis y Síntesis”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Silié manifestó que las personas nacen con una carga neuronal, que debe ser estimulada a lo largo de toda su vida para que se puedan desarrollar y flexibilizar.

“El cerebro es muy decente, es un personaje que si usted no lo invita él no va. Qué digo con esto, el que no estudia, el que no lee, el que no se motiva, el que no aprende, el que se queda rezagado y al que no le importa nada su cerebro se quedará comiendo, durmiendo y yendo al baño”, expuso.

Explicó que cuando la persona estudia, trabaja o realiza cualquier otra actividad está retando a las neuronas para que vayan intercalando e interactúen entre ellas para desarrollar la plasticidad cerebral.

“Cuando Einstein murió, el patólogo que hizo la autopsia se robó el cerebro, porque entendía que había que investigarlo y se lo mandó a cinco o seis patólogos en todo el mundo, y ¿Qué pasó? Einstein no tenía un cerebro superior, no era diferente, era lo mismo que un cerebro de una persona que había estudiado. Pero en comparación con el cerebro de un humilde barrendero, tenía mayor cantidad de células activadas”, narró.

Por esta razón, el especialista de la neurología hizo especial énfasis en la importancia que tiene la lectura y de estar en constante aprendizaje.

“A mayor conocimiento más fácil se asume el otro conocimiento, lo quiero decir con esto es que si usted estudió literatura, pero también se le ocurre estudiar psicología, esa literatura le va a servir para que sea más fácil hacerse psicólogo, porque ya las neuronas están estimuladas”, sostuvo.

