(VIDEO) Ruidosas y estériles medidas adoptadas por RD frente a la crisis haitiana

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora Nadya Andújar consideró que independientemente de la prohibición de entrada al país al excanciller Claude Joseph o la construcción del muro que divide a ambas naciones, la República Dominicana está tomando con mucha ligereza el tema haitiano.

En el programa “Politizando”, transmitido por El Nuevo Diario TV, la profesional sostuvo que estas medidas son tímidas, tomando en cuenta la gravedad de la creciente crisis existente en el vecino país; por lo que aseguró se debería implementar una seguridad permanente y ofensiva.

“Yo pienso que el tema haitiano nosotros lo estamos tratando con mucha ligereza respecto a implementar una seguridad permanente y ofensiva, porque debe ser así de nuestra parte, estar siempre a la defensiva en la zona fronteriza de Haití”, dijo Nadya.

Andújar entiende que la postura de la República Dominicana de cara la situación que atraviesa Haití, no debería ser provocativa para “querer poner el candado después que nos roben o adoptar medidas después que el problema no tiene solución, como pasa con todo ”.

En ese sentido argumentó, citando supuestas declaraciones del excanciller Miguel Vargas Maldonado, que si no se crea un protocolo que pueda evitar que la situación latente en el Haití, se extienda hacia el territorio nacional, “esto se va a salir de las manos”.

“Sin querer que se politice, pero al César lo del César. El excanciller Vargas había dado unas declaraciones hace un tiempo atrás, precisamente por esta situación de que una crisis mucho más allá de lo que ya está sucediendo en Haití evidentemente nos va a afectar”, indicó.

Respecto la prohibición de entrada a territorio dominicano, realizada por el primer mandatario Luis Abinader al exministro haitiano de Relaciones Exteriores, la profesional puntualizó que si bien es cierto que la política migratoria de un país no se circunscribe a una sola persona, también se debe tomar en cuenta que Claude Joseph se ha dado a la tarea de fomentar el odio entre ambas naciones.

“Si bien es cierto que la política migratoria de una nación no se circunscribe a una sola persona, no menos cierto es que ese señor tiene un discurso que procura el resentimiento y el odio entre ambos países y hacernos ver a nosotros frente al pueblo haitiano que realmente somos racistas y que no lo queremos”, emitió.

En ese sentido, pronunció que cultivar el odio en medio de la crítica situación que está atravesando el vecino país, puede desencadenar consecuencias mayores.

