(VIDEO) Rubio Carmesix: La nueva propuesta “De ahí a ahí” buscando el éxito en la música urbana

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La música urbana sigue inspirando a la juventud, tanto así que muchos han venido trabajando en sus proyectos para poder calar en el gusto de la gente y perpetuarse en el tiempo, siendo reconocidos por su originalidad y variadas mezclas.

Ese es el caso del exponente urbano, El Rubio Carmesix, quien desde el 2009 viene cargando una propuesta musical con el fin de lograr llegar al punto cumbre, teniendo claro sus objetivos en este mercado que ha estado en los últimos años, muy competitivo.

Este artista lleva varios sencillos entre los cuales están: Féminas, Depúralo, Que no me entere yo, entre otros, que al ritmo del dembow son temas bailables y pegajosos que el público que lo consuma pueda disfrutarlo, todos dentro de su nuevo proyecto discográfico llamado “De ahí a ahí”, de la mano de la compañía “Welcome To The Fox”.

Con un estilo único y jocoso, viene con las ganas de comerse el mundo El Rubio Carmesix viene promocionando su nuevo sencillo “Una Mala en el Quisco”, el cual ya está disponible en las plataformas digitales y a través de su canal en YouTube.

“Comencé viendo videos en YouTube, dentro de eso conocí una aplicación donde poniendo cuadritos se iba creando música, entonces ahí inicié desde un centro de internet, donde dentro del coro conocí a Fortuna Super F, compositor y me dijo para trabajar con él”, manifestó.

Además de esto, Carmesix es sobrino de uno de los personajes más significativos de la niñez dominicana, Alan Brito, uno de los productores que trajo por muchos años el programa infantil “El Parque Intrépido”.

A los 15 años, gracias al Súper F, conoce por primera vez un estudio de grabación, conoció a varios artistas y productores que estaban allí, en ese momento también cantaba en el programa de su tío, donde además pudo subir en varias ocasiones a la tarima y desenvolverse mucho más.

El Rubio Carmesix demuestra, después de estas experiencias, tener dominio al momento de desarrollar sus ideas y más cuando son para crear música de calidad, teniendo en cuenta a que público quiere llegar.

Hubo un momento de su vida, que como dice, tuvo que dedicarse más al baile que a la música, ya que en esos tiempos no existían los medios que facilitaran la oportunidad de grabar música y hacer videos, como en la actualidad.

“En el bachillerato yo era bailarín de Joe R. Después pasé esa etapa y me puse a trabajar mucho, soy aduanero”, aseveró teniendo dentro de ese trabajo la oportunidad de conocer a quien se fijaría en él y le diera el respaldo musical.

“Conocí una persona que es mi mánager ahora, le dicen La Zorra, su empresa se llama ‘Welcome To The Fox’, ella se fijó en mi a través de mi historia en una entrevista en Capricornio TV, que me dio un empujón muy importante”, añadió agradeciendo el espaldarazo que recibió de este y la oportunidad de conocer a su actual compañía.

Según manifiesta, La Zorra a cargado con su proyecto invirtiendo desde su compañía para crear y grabar música de buena calidad, como siempre ha querido, incursionando con varios temas musicales, y dándose a conocer mediante los medios y las redes sociales.

En cuanto a la amplitud de mezclas y ritmos dentro de música urbana, El Rubio Carmesix, se desarrolla más en el rap y en bailables como el dembow y raeggeton, “yo fluyo bien en rap, pero las bailables son las que están matando”.

Una historia que está llena de sueños, con la finalidad de alcanzar el éxito, trabajando con el corazón y con empeño, El Rubio Carmesix, espera colaborar con los grandes exponentes para poder llegar más rápido a la masa y seguir creando e innovando su estilo musical.

