(VIDEO) Rubén Maldonado afirma es “disparate de marca mayor” proyecto de Antonio Marte que busca Congreso sea unicameral

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vocero del partido Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, afirmó el viernes que es “un disparate de marca mayor” el proyecto del senador Antonio Marte que busca que el Congreso Nacional sea unicameral y sólo tenga 67 legisladores.

Aseguró que la propuesta del senador por Santiago Rodríguez carece de cualquier análisis y que no responde a ninguna decisión política de la sociedad.

El diputado dijo que, en primer lugar, el proyecto de Marte no es constitucional porque para lograr que el Congreso Nacional sea unicameral hay que modificar la Constitución “y nadie está en eso, mucho menos, para algo de esa naturaleza”.

“Él no ha hecho ningún análisis, ni eso responde a ninguna decisión política de la sociedad. Lo hace para hacerse el gracioso, porque primero, eso es constitucional”, sostuvo el congresista al ser entrevistado por el periodista José Cuevas en el programa de televisión Tras las Huellas.

“De manera que eso es un disparate de marca mayor. Eso no tiene ningún sentido y no vale ni siquiera la pena discutirlo porque no tiene asidero legal”, enfatizó.

Aseguró que en la República Dominicana el sistema bicameral ha funcionado bien, como en la mayoría de los países latinoamericanos.

En una sesión de la Cámara Alta, el senador Antonio Marte reveló que presentará ante el Senado de la República un proyecto de ley que busca eliminar la Cámara de Diputados para que sólo exista un Congreso Nacional Unicameral conformado por 67 legisladores.

Con relación a la creación de la nueva provincia Matías Ramón Mella, Maldonado explicó que ese es un proyecto que data desde el año 2006 y fue aprobado tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados, pero que el entonces presidente de la República, Leonel Fernández lo observó porque entendía que era prudente hacerlo bajo el marco de la ley de división territorial y que en realidad eso era lo correcto en ese momento.

Sostuvo que ahora el diputado Tonny Rutinel lo presentó de nuevo y agregó que los legisladores de la Fuerza del Pueblo en la provincia Santo Domingo tienen interés en la creación de esa nueva demarcación territorial.

Sin embargo, aseguró que su partido no tiene el mismo sentir porque entiende que hay que esperar que se apruebe la ley de división territorial que cursa en el Congreso Nacional.

En ese sentido, Maldonado negó que con la creación de una nueva provincia se asigne un mayor presupuesto ya que los diputados serán los mismos y que para el representante de la Cámara Alta se utilizará el mismo ya consignado para el Senado de la República.

