(VIDEO) Rosa Santos: «Gobierno cumple con obras en Navarrete, huelga tiene otras razones»

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – La gobernadora de Santiago, Rosa Santos, expresó este jueves que era imposible dialogar con los dirigentes de las organizaciones populares de Navarrete, luego de estos poner en peligro la vida de las personas, paralizaran las actividades económicas y contribuyeron a los saqueos de los negocios del territorio.

Santos cuestionó, ¿Por qué la huelga?, es mi pregunta, porque Navarrete ha sido el municipio donde el presidente más se ha dedicado a satisfacer las demandas de los grupos”.

Explicó que entre las solicitudes se encuentra la construcción del acueducto, el cual representa una de sus necesidades principales y que se inició con una inversión de mil millones de pesos, una abundancia que también les fue entregada, además, de la construcción del hospital municipal, ( obra que se encuentra en ejecución y culmina este año).

La representante del Poder Ejecutivo, en una entrevista para El Nuevo Diario expresó “Nos solicitaron originalmente el asfaltado de 10 los barrios, ¿tú sabes cuántos barrios se asfaltaron?, 20, solicitaron electrificación, Andrés Cueto mandó su brigada y comenzó la iluminación. Finalmente, cuando Andrés quiso hacer los contratos ellos dijeron que no, porque no iban a pagar luz, pero si no pagan yo no puedo darle un servicio, es lo que dice Andrés, sin embargo, se lograron iluminar varios barrios”.

La dirigente subrayó que el Gobierno está respondiendo a las necesidades del sector y que no hay justificación alguna para realizar desorden.

“¿Tú sabes por qué hacer la huelga?, por lo que pasó, los saqueos de negocios de instituciones de la entidad privada y la puesta en peligro de niños, que eso es grave. Entonces, yo creo que después que tú haces la huelga, quema, roba, obstruye el progreso de la ciudad, ¿Qué es lo que tú vas a conversar, además, te estamos dando lo que tu estas pidiendo por las buenas, ¿Por qué hacer eso?, ¿Qué hay detrás de la protesta?” finalizó, preguntando.

