(VIDEO) Rosa Chupany dice acuerdo de tercera dosis “es un panfleto sin información”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exdirector del Servicio Nacional de Salud (SNS), Chanel Rosa Chupany, sostuvo que el acuerdo que firmó recientemente el Gobierno con el Colegio Médico Dominicano (CMD) y las Sociedades Médicas Especializadas “es un panfleto” que no contiene información que oriente a la población sobre la aplicación de una tercera dosis.

“Señores, si ustedes ven el acuerdo, y yo no quiero ser duro con esto, pero ese acuerdo es un panfleto, es una oda a la vacunación, pero ahí no se dice nada de datos, ni información, no la hay, si quiera poner vamos hacer un estudio, etc.”, expresó.

Rosa Chupany emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los comunicadores Jaime Rincón y José Díaz, en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, el cual se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Asimismo, consideró que se debe explicar por qué las Sociedades Médicas Especializadas cambiaron de parecer en 24 horas con relación al tema de aplicar una tercera dosis, resaltando que la Sociedad Dominicana de Neumología era partidaria de que se terminara primero el esquema de vacunación de dos vacunas.

“Eso es peligrosísimo, ellos tienen que dar una explicación a la sociedad de qué pasó en 24 horas que hubo un cambio tan repentino de áreas donde se practica la ciencia”, dijo.

Señaló, que debido a que el registro de la jornada de vacunación que se implementa en el país es manual, el personal que trabaja en el proceso de inoculación no podrá saber en un momento dado quién se aplicó dos dosis contra el Covid-19.

“Dijimos que íbamos a comenzar con el sector salud, pero hay gente que no es del sector salud que se quiere poner su tercera dosis y dice que no se ha puesto ninguna, y como no hay un registro se pone su tercera como si fuera la primera”, expuso.

Rosa Chupany resaltó que actualmente la Pontificia Universidad Católica de Chile, está realizando un estudio con relación a la aplicación de una tercera dosis, razón por la cual consideró que República Dominicana debería esperar tal investigación antes de seguir aplicando un refuerzo.

