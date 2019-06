(VIDEO) Romeo Santos responde a críticas sobre su dominicanidad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El bachatero Romeo Santos reaccionó este domingo ante los ataques que ha recibido luego de unas declaraciones emitidas en un programa radial estadounidense en el que hablaba sobre sus orígenes.

“The King”, Romeo Santos, dijo que no tuvo tiempo de analizar cuando le hicieron la pregunta sobre si era difícil volver al país después de los casos en los que han muerto turistas y el reciente incidente con el expelotero de Grandes Ligas, David Ortiz.

Mediante un video posteado en su cuenta de Instagram, Santos se defendió al decir que durante la entrevista para el programa Breakfast Club, que se transmite a través de Power 105.1 FM en Nueva York, nunca negó que era dominicano y que solo explicó que su madre es puertorriqueña, su padre dominicano y que había nacido y criado en El Bronx.

El artista también señaló que a él no se le preguntó cómo se sentía y que si lo hicieran él dijera que se siente dominicano.

“Yo llevo más de veinte años en este negocio y cada vez que a mí se me ha preguntado de mis orígenes siempre he dicho que mi madre es boricua y mi padre dominicano. Yo soy nacido y criado aquí en Nueva York. Que me siento, me siento dominicano y ellos no me preguntaron eso”, dijo el popular bachatero en el video.

“De qué otra forma yo puedo mostrar mi dominicanidad, yo llevo más de dos décadas representando la República Dominicana global, yo no me siento dominicano cuando me conviene, yo me siento dominicano los 360 días del año. Yo me siento dominicano cuando yo estoy en estadios en Argentina, Chile, en México, en donde pese a que hay pocos compatriotas, cierro mis conciertos diciendo que viva mi República Dominicana”, añadió.

Asimismo, dijo que se siente más dominicano que muchos de los que lo están crucificando a través de las redes sociales.

Agregó además que hace estas declaraciones con el objetivo de que utilicen el sentido común,”si después de todo esto que yo digo, ustedes entienden que deben seguir difamándome, retirarme su apoyo, yo tendría que respetar eso, pero también siento que es un poco injusto el que se digan cosas que no tienen sentido”.

