(VIDEO) Romeo canta con Frank Reyes durante concierto Gira del Pueblo en Barahona

EL NUEVO DIARIO, BARAHONA. Durante el tercer día de la Gira del Pueblo, esta vez en Barahona, el también bachatero dominicano Frank Reyes acompañó a Romeo Santos (@romeosantos), para interpretar juntos “Payaso” de su álbum Utopia. De igual Forma el intérprete de “Amor Enterrado” interpreto junto a la cantante de música urbana Nati Nattasha, “La mejor versión de mí”. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do