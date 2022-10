(VIDEO) Romances en el trabajo disminuyen productividad de los empleados, asegura psicólogo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- De acuerdo con el psicólogo Enrique Cabral tener un romance en el trabajo disminuye de una manera u otra la productividad de las personas que se vinculan de manera sentimental.

“La empresa va estar perdiendo porque ellos van a estar pendiente a lo que son las mariposas en el estómago ya que cupido me flechó y van a estar descuidando nuestros espacios laborales para tratar de vernos más tiempo”, explicó.

Precisó que enamorarse no está prohibido, pero recomienda no hacerlo dentro del ámbito laboral, porque en muchas ocasiones no se respetan los límites o espacios y cuando esto sucede el ambiente se puede tornar hostil, hasta el punto de que la productividad disminuye notoriamente.

“Usted puede hacer en su horario libre o fuera de la empresa lo que se venga en ganas, ahora, dentro del área laboral usted tiene que respetar, por más que se enamoren, porque eso es algo incontrolable, pero está claro que eso le trae problema a la organización por la sencilla razón de que daña el ambiente y la cordialidad”, indicó.

Cabral emitió sus consideraciones mientras debatía junto a Halssin Ramo y Persia Cuevas los beneficios y dificultades que puedan surgir de una relación amorosa en un ambiente laboral, en el programa “Con la Dra. Controversia” conducido por Krismeli Brito Padilla y transmitido por la plataforma digital El Nuevo diario TV.

Durante la conversación y basándose un supuesto estudio realizado en Colombia, la periodista Persia Cuevas, afirmó que el 57% de la muestra consultada habrían confesado que en algún momento de su vida laboral ha sentido atracción por algún compañero y que un 88% dijo haber tenido de una a tres relaciones amorosas durante su desempeño en el trabajo.

Debido a que las personas pasan mucho tiempo en la oficina, incluso más que con sus propias familias o pareja, Cuevas validó que es natural relacionarse con los compañeros de trabajo.

“Es muy frecuente que los compañeros de trabajo se enamoren ya sea de la forma horizontal o de la forma vertical; o sea, un compañero con otro o de un jefe hacia un subalterno”, indicó.

Existen muchas teorías sobre las causas, los efectos o los beneficios de tener un romance en el trabajo, pero probablemente la conclusión de este debate es que los amoríos entre empleados son más frecuentes de lo que la mayoría piensa.

