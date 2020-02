(VIDEO) Roger Federer y Bill Gates derrotan a Rafael Nadal y Trevor Noah en Sudáfrica

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SUDÁFRICA.- La dupla del tenista suizo Roger Federer y el empresario Bill Gates derrotaron en un partido benéfico en Ciudad del Cabo al español Rafael Nadal y el comendiante Trevor Noah. En el evento, en el cual Noah fue anfitrión, Federer y Gates ganaron un set 6-3. Días antes del encuentro, Gates sostuvo en su cuenta de Twitter “estoy emocionado de formar un equipo con Roger Federer nuevamente para el partido en África el viernes en Ciudad del Cabo”. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord