(VIDEO) Rockets imponen su ataque balanceado ante Grizzlies

EL NUEVO DIARIO, MEMPHIS, EE.UU.- El base John Wall aportó 22 puntos y ocho asistencias que lo dejaron al frente del ataque balanceado de los Rockets de Houston que se impusieron a domicilio por 103-115 ante los Grizzlies de Memphis., informaron este viernes medios locales.

El escolta Eric Gordon aportó otros 20 tantos y los Rockets volvieron al camino ganador después de haber roto racha de seis triunfos seguidos.

El alero novato Jae’Sean Tate anotó 19 puntos para Houston, el máximo de la temporada y de su carrera, y se convirtió en el factor sorpresa ganador.

Career-high 19pts along with 7reb for @o_tate_ in the win! pic.twitter.com/i81bGmrOcf

