(VIDEO) Robo armado a joyería deja cuatro muertos en Florida tras larga persecución

INTERNACIONALES Robo armado a joyería deja cuatro muertos en Florida tras larga persecución El Nuevo Diario, Miami .- Un robo a una joyería ocurrido este jueves en la ciudad de Coral Gables (Florida) dejó cuatro muertos, entre ellos los dos sospechosos, tras una persecución policial de cerca de 50 kilómetros (29 millas) que terminó en un tiroteo en un bulevar de Miramar, al norte de Miami, informaron medios locales. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord