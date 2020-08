VÍDEO: Robles logra atrapada clave que permite el triunfo de los Nacionales

EL NUEVO DIARIO, Atlanta (EE.UU.).- El guardabosques derecho dominicano Víctor Robles consiguió una atrapada clave, que permitió a los Nacionales de Washington preservar la victoria por 8-5 sobre los Bravos de Atlanta este martes.

Robles negó un jonrón con una atrapada brillante sobre la pared del jardín central y los Nacionales se recuperaron de una derrota impresionante para vencer.

El primera base Eric Thames impulsó tres carreras, los Nacionales superaron un déficit de 5-2 con una quinta entrada de cuatro carreras.

— Washington Nationals (@Nationals) August 19, 2020