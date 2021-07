(VIDEO) Roberto Rosario: Cónsules dominicanos utilizan consulados como feudos para enriquecimiento personal

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, declaró este miércoles que la Cancillería de la República no ha actuado conforme al mandato de Gobierno de generar un cambio y transparentar la política consular, sosteniendo que los cónsules que están designados en cada una de las ciudades extranjeras manejan los consulados como pequeños feudos personales para su enriquecimiento y el de sus allegados.

“Como consecuencia de eso, en el caso específico de Haití, usted encuentra que cada cónsul contrata una flotilla de motoristas para que anden buscando cuál ciudadano haitiano quiere venir aquí para venderle una visa, y en base a la venta de esa visa ese cónsul se enriquece porque ese dinero no ingresa al Estado”, denunció.

Rosario emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Luis Brito, Enrique Mota y Rafael Zapata, en el programa El Nuevo Diario AM, el que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, y luego de sostener un breve conversatorio e intercambio de ideas con Persio Maldonado Sánchez, director del periódico.

Asimismo, sostuvo que la principal debilidad del Estado dominicano frente al tema haitiano es que el país no cuenta con una política migratoria coherente que trascienda los cuatrienios de los distintos gobiernos y garantice la soberanía desde el punto de vista político y económico.

“Por ejemplo, si usted se va al tema de la administración de los accesos autorizados a tierra dominicana se dará cuenta que desde la Cancillería no hay una orientación correcta de cuáles son los perfiles o los requisitos que requiere el desarrollo económico y social de la República Dominicana para permitir el acceso a nuestro territorio”, indicó.

En tal sentido, consideró que el país debe contar con una cantidad de personas extranjeras especifica y un perfil definido, y en base a ello permitir el acceso de forma legal al territorio nacional, y que así los migrantes puedan contribuir con el desarrollo de los distintos sectores económicos.

“Pero no es así que se está haciendo, aquí lo que hay es un ingreso desbordado de todo aquel que quiera venir, y no solamente de nacionales haitianos, sino de venezolano, ecuatoriano, colombiano y de otros países donde el acceso es permitido sin ninguna restricción”, manifestó.

Rosario manifestó que no hay razón para que el actual canciller, Roberto Rosario, no se haya abocado al diseño de una reforma administrativa que garantice la transparencia de los recursos que se generan a través de los consulados, resaltando que la actual gestión no ha hecho nada en cuanto a política consular.

Informe EE.UU

En cuanto al informe “Declaraciones sobre el clima de inversión 2021” que reveló quejas de inversionistas por corrupción generalizada en el país, Rosario dijo que el estudio hace una contextualización de cómo ha venido avanzando la política pública de persecución contra este flagelo y consideró que necesariamente debía reflejar lo ocurrido en la gestión pasada.

Mencionó que el actual Gobierno ha mostrado la intención de perseguir la corrupción con el sometimiento de varias personas a través del Ministerio Público, aunque señaló que ningún estudio internacional puede recoger los resultados en cuanto a este aspecto de una nueva gestión.

“Lo que esperamos es que con la experiencia que tiene este Ministerio Público haya organizado los expedientes que ha utilizado para someter a estos exfuncionarios a la acción de la justicia, que estén bien sustentados porque si no eso pudiera operar en contra de la lucha contra la corrupción”, añadió.

Fuerza del Pueblo

Refiriéndose a las distintas opiniones que han surgido sobre una posible alianza entre la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el 2024, Rosario especificó que la posición de su organización política no tiene previsto una unión con su viejo partido.

“Eso no significa que personas que militan en ese partido no se puedan sentir identificados con el doctor Leonel Fernández o con las políticas que desarrolla la Fuerza del Pueblo y que desde ese punto de vista puedan venir hacia nosotros y trabajar para que logremos en el 2024 un gran frente opositor que permita desplazar al PRM del Gobierno”, aclaró.

También, mencionó que la Fuerza del Pueblo ha estado haciendo oposición al Partido Revolucionario Moderno (PRM) analizando las distintas situaciones de la administración pública y realizando propuestas, indicando con esto que Leonel Fernández ha sido situado como líder opositor del Gobierno del presidente Luis Abinader.

Tribunal Superior Electoral

Al hablar sobre la elección de jueces del Tribunal Superior Electoral, el político consideró que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene la oportunidad de constituir un buen órgano que se corresponda con las necesidades de la situación política del país, indicando que entre los aspirantes a jueces del Tribunal Superior Electoral hay varios profesionales que pueden pasar a ser miembros.

