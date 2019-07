VIDEO: Puasón y otros 10 jugadores firmados este martes por los Atléticos de Oakland

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, OAKLAND. – Los Atléticos de Oakland anunciaron la firma del campocorto Robert Puasón y otros 10 jugadores internacionales, como parte de los fichajes correspondientes al Julio 2 de este 2019.

Puasón fue rankeado como el segundo mejor prospecto entre los principales 30 de MLB.com. “Robert es un bateador de ambas manos, dinámico y con las herramientas de jugar en una posición premium en un alto nivel,” dijo Dan Feinstein, asistente del gerente general, operaciones internacionales y de Grandes Ligas. “Él personifica todo lo que nuestros scouts buscan en un jugador joven y anhelamos ver su continuo desarrollo como un Atlético,” puntualizó.

Puasón, que cumple 17 años el 11 de septiembre, es uno de cuatro dominicanos firmados, uniéndose a los lanzadores derechos Yehizon Sánchez y Jesús Silverio, así como el receptor Luis Maríñez. Los Atléticos también firmaron seis jugadores de Venezuela, entre ellos los derechos Marco Breindembach y Pedro Torrealba, los catchers Carlos Franco y Jayson Gainza y los jardineros Moisés Gallardo y Joseph Rodríguez. Redondeando las firmas internacionales está el jardinero Jasmed Díaz de Colombia.

“Estamos ilusionados con agregar este grupo de jugadores a la organización, eso reafirma nuestro compromiso de sumar el principal talento internacional disponible para nuestros circuitos minoritarios,” dijo Feinstein luego de formalizar la firma de los nuevos jugadores.

“Con estas firmas ratificamos el compromiso e importancia que tiene Latinoamérica para nuestra organización. El talento de estos jóvenes en el terreno es impresionante y su comportamiento fuera de él también los hace sobresalir como grandes seres humanos,” dijo el ejecutivo de los Atléticos.

El cuarteto de jugadores dominicanos oficializó su firma este martes 2 de julio, recibiendo por primera vez como profesionales la chaqueta y gorra de los Atléticos de Oakland.

“Seguimos apostando a la República Dominicana como uno de los lugares donde más talento y pasión se unen al béisbol. Queremos ser testigos del desarrollo y el triunfo de estos muchachos, no sólo talentosos sino también disciplinados y entregados de corazón a su pasión que es el béisbol, terminó diciendo Abreu.

Listado completo de las firmas internacionales:

Jugador Posición Fecha nacimiento Lugar nacimiento

Marco Breindembach LD 7/11/2002 Los Teques, Venezuela

Jasmed Díaz OF 6/4/2003 Barranquilla, Colombia

Carlos Francio C 17/2/2003 Bolivar, Venezuela

Jayson Gainza C 11/11/2002 Maracay, Venezuela

Moisés Gallardo OF 24/4/2003 Caracas, Venezuela

Luis Maríñez C 11/10/2001 Sto. Dgo., Rep. Dominicana

Robert Puasón SS 11/9/2002 La Romana, Rep.Dominicana

Joseph Rodríguez OF 1/4/1/2003 Valencia, Venezuela

Yehizon Sánchez LD 16/11/2000 La Romana, Rep.Dominicana

Jesús Silverio LD 15/7/2002 Puerto Plata, Rep.Dominicana

Pedro Torrealba LD 4/4/2003 Maracay, Venezuela

