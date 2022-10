(VIDEO) Roban al menos 10 celulares en acto de Leonel Fernández en Monte Plata

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Seguidores del presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, denunciaron que sus celulares y otras pertenencias les fueron robadas la tarde del pasado domingo, en una actividad que realizó el expresidente en el Multiuso de Monte Plata.

Miembros de la Fuerza del Pueblo aseguraron, que sin darse cuenta perdieron sus celulares, cuando trataban de llegar al acto de juramentación que encabezó su líder, Leonel Fernández.

Entre las víctimas de robos se encuentra la periodista de El Nuevo Diario en esa provincia, Genara Sánchez, quien afirmó que momentos en que se disponía a entrar a la actividad le abrieron su cartera y le sacaron el celular con el cual trabajaba.

Genara Sánchez, quien también labora para el periódico El Pregonero, llamó a la seguridad a no solo enfocarse en buscar armas blancas o de fuego, sino que también deben montar un servicio de inteligencia para que hechos como estos no vuelvan a ocurrir en ningún otro acto político, no solo de la Fuerza del Pueblo sino de cualquier otra organización política.

Pese a lo ocurrido, los seguidores de Leonel Fernández aseguran que este será el próximo presidente de la República en el 2024, al considerar que se debe tomar manos duras con los delincuentes.

