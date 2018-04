Río Licey se desborda en Santiago EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- El río Licey del sector la Ermita del municipio de Tamboril, se desbordó arrastrando en su caudal una gran cantidad de basura. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #ElNuevoDiarioRD

A post shared by Periódico El Nuevo Diario (@elnuevodiariord) on Apr 26, 2018 at 7:08am PDT