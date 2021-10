(VIDEO) Riley remolca la carrera de la victoria y los Bravos toman ventaja en la serie

EL NUEVO DIARIO, ATLANTA, EE.UU.- El antesalista Austin Riley jonroneó y conectó el imparable remolcador de la carrera de la victoria de los Bravos de Atlanta, que vencieron 3-2 a los Dodgers de Los Ángeles en el primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Con su triunfo, los Bravos toman ventaja de 1-0 en la serie que se juega al mejor de siete.

En el formato actual 2-3-2, los equipos que ganaron el Juego 1 en casa han ganado la serie 62 de 94 veces (66%). Esto excluye el año 2020, cuando los juegos de Serie de Campeonato y la Serie Mundial se jugaron en sitios neutrales.

AUSTIN RILEY 3:16 SAYS THIS GAME IS OVER!@austinriley1308 | #BattleATL pic.twitter.com/TdE1FJLK8t

— Atlanta Braves (@Braves) October 17, 2021