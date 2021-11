(VIDEO) Rijo Presbot niega Gobierno haya quitado o reducido partidas a ministerios de Educación y Salud

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO MINGO.- José Rijo Presbot, director general de Presupuesto, negó este jueves que el Gobierno haya quitado o reducido partidas al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud Pública, sino que las ha “eficientizado”.

“Al PIB (Producto Interno Bruto) crecer por encima de lo que teníamos planificado, los ingresos adicionales que corresponderían por ese incremento del PIB, que no está presupuestado, pues indudablemente no pueden ejecutarse este año, ya no hay tiempo de ejecutarlo, entonces no es quitarle, es simple y llanamente, eficientizar el caso ”, explicó sobre el tema.

Hizo esas declaraciones luego de informar que en este año se hizo un incremento en el presupuesto de RD$4,000 millones para poder cubrir la peste porcina africana, que le suma RD$1,600 millones para que no suban los precios de los fertilizantes.

