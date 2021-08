(VIDEO) Rijo Presbot dice es falso Gobierno esté muy endeudado, asegura suplidores recibirán pagos a tiempo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director General de Presupuesto, José Rijo Presbot, se refirió este lunes al tema del endeudamiento del Estado dominicano, que en las últimas semanas ha sido objeto de discusión en distintos sectores de la sociedad, sosteniendo que es “falso” que el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader se ha endeudado mucho, asegurando además que los suplidores recibirán sus pagos a tiempo.

“Ah, el Gobierno se ha endeudado mucho, eso es falso, empezamos con un déficit este año de RD$291 mil millones y como consecuencia del manejo prudente de las finanzas públicas el año pasado tuvimos un ahorro de RD$77 mil millones en gastos de dispendio, logrando disponer este año de RD$69 mil 900 millones en caja”, especificó.

Rijo Presbot emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Luis Brito, Enrique Mota y Cristal Acevedo, en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV, tras sostener un breve conversatorio e intercambio de ideas con Persio Maldonado Sánchez, director del periódico.

En tal sentido, explicó que este año iniciaron con un déficit de RD$291 mil millones aprobado por el Congreso Nacional y a nivel de endeudamiento quedará en RD$253 mil millones debido a que disponen de RD $69 mil 900 millones en caja que se ahorraron en el 2020.

Asimismo, destacó que el manejo de compras que se ha hecho les ha permitido bajar deudas en el exterior de un 14% a un 6%, lo que les ha permitido en el 2021 economizar alrededor de unos RD$45 mil millones.

“Toda esta combinación de necesidad de menos pago de deuda, y por otro lado menos pago de intereses, más la disponibilidad que tuvimos de RD$69 mil 900 millones del año pasado, en lugar de tener que buscar más recursos para financiar el déficit que lo hemos tenido que incrementar, vamos a tener que buscar menos dinero prestado”, explicó.

Durante la entrevista el funcionario reconoció que indudablemente el Gobierno está endeudando y han sido básicamente producto de la pandemia, resaltando que el dinero se ha racionalizado.

“Todos los contratos de préstamos que se han aprobado estaban contemplados dentro del presupuesto, el problema es que la gente dice ¡otro préstamo!, pero cuando usted suma no nos podemos pasar de lo que ha autorizado el Congreso que son ahora mismo RD$291 mil millones, pero nosotros lo estamos bajando a RD$253mil”, reiteró.

Pago a proveedores

También, el director de Presupuesto expresó que los proveedores del Estado dominicano van a poder cobrar lo que le corresponde en el tiempo establecido debido a que ningún funcionario del Gobierno puede comprar un bien o servicio, si no tiene una certificación presupuestaria, de lo contrario tendrá que pagar con su propio patrimonio.

“Todo tiene un proceso, pero indudablemente que sí, ningún funcionario puede comprometer un gasto, ni un bien o servicio si no tiene la certificación de apropiación, si no tiene lo que denominamos como la cuota para comprometer”, respondió Rijo Presbot, ante la pregunta de si se podrán reducir las deudas por retraso en pago a proveedores.

Indicó que un aspecto que ha estado por años directamente relacionado a la deuda del Estado, es que anteriormente se compraban bienes y servicios sin que las instituciones públicas tuvieran los recursos disponibles para ello, práctica que aseguró se ha prohibido en esta nueva gestión de Gobierno.

“Eso nosotros lo hemos prohibido este año y en la Ley 237-20, que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2021 hay un artículo que establece claramente que todo funcionario que genere deuda administrativa por no tener la certificación de apropiación que le otorga presupuesto, lo va a pagar con su patrimonio”, resaltó.

También citó la Ley Orgánica de Presupuesto número 423 para decir que la misma establece que las instituciones no pueden comprometer un gasto si no tienen la certificación de apropiación porque aumentan la deuda del Estado de forma ilegal.

“¿Y qué pasó del 2017 para acá, aumentó a tal extremo que del 31 de julio al 14 de agosto el Gobierno pagó $20 mil 90 millones de pesos de gastos no registrados que no pasaron por contraloría, que no pasaron por tesorería y que fue bajo una operación triangular entre el Ministerio de Obras Públicas, el Banco de Reservas y el Ministerio de Hacienda”, señaló.

Gasto

Rijo Presbot dijo que para eliminar los déficit se debe mejorar la captación de ingresos y tener calidad del gasto, y en tal sentido, detalló que en viáticos para viajes al exterior han pagado RD$422 millones de pesos, mientras que la gestión pasado gastó en el mismo periodo RDRD$840 millones.

“En pasaje y gasto de transporte, mientras ellos gastaron RD$431 millones de enero a julio, nosotros hemos gastado RD$145 millones, menos de la mitad, en cámaras fotográficas se gastaron RD$450 millones de pesos, ahora hemos invertido $50 millones para el mejoramiento de la seguridad ciudadana”, agregó.

Pacto Fiscal

El director de Presupuesto indicó que para poder hacer los proyectos de inversión que está demandando la gente necesariamente se deben aumentar los ingresos, indicando que para el próximo año está pensado invertir más de RD$10 mil millones adicionales para proyectos de agua.

“El Pacto Fiscal es un mandato de la Ley de Estrategia Nacional de desarrollo que debió haberse hecho desde el primero de enero del 2015, y que por la politiquería de la reelección de Danilo Medina no se hizo”, resaltó.

Dijo que el Pacto Fiscal ha comenzado con la racionalización del gasto que ha venido haciendo el Gobierno del presidente Luis Abinader, al disminuir todo lo que sea dispendio y “devolver ese dinero en calidad de vida para la gente”.

