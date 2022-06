(VIDEO) Riferas de Santiago protestan y exigen aumento salarial

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Decenas de empleadas de la empresa Loteka protestaron en la ciudad de Santiago exigiendo aumento salarial, ser tomadas en cuenta y la eliminación de los descuentos de las jugadas con margen de error.

“Queremos soluciones, ya estamos cansados de tantos abusos, de que a las banqueras no se les escuche”, expresaron.

Manifestaron que además del aumento exigen que otras irregularidades sean analizadas, como es el caso de las jugadas que poseen algún error al momento de efectuarse.

A pesar de la empresa afirmar que no hace un descargo a las empleadas, según ellas, sí se lo hacen, lo que afecta su salario.

Una de las manifestantes, Andreína del Carmen, puntualizó: “Nosotras somos un grupo de empleadas, el cual cada empleada que está aquí, es porque necesita y porque es madre de familia, o sea, que si no estuviéramos aquí, no tuviéramos hijos, no tuviéramos necesidades que cumplir, no estuviéramos aquí, porque nadie trabaja porque quiere”.

Continuó diciendo que consideraba injusto que ayer tuviera que pagar un ticket de 570 pesos solo porque la empresa anuló la aplicación de cancelación de las jugadas.

La joven aclaró que “si un cliente llega hacer una jugada y se va en una lotería que no es y el cliente no lo quiere, ya tú no puedes anular esa jugada”.-

