(VIDEO) Riders of Justice (2020)

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- De cómo un puro y noble deseo lleva a una desenfrenada venganza. El director y guionista Anders Thomas Jensen (In a Better World) coquetea con la teoría del caos para dar vida a Riders of Justice (2020).

Con mucha destreza construye una historia que se arma sobre la fragilidad de las probabilidades. Los eventos que se dan de manera aleatoria es la levadura que da forma definitiva al discurso que termina siendo un círculo perfecto. Con elegancia el filme maneja diferentes códigos que van desde el cine de acción, pasando por el drama y llegando hasta el humor negro.

El filme no procura apegarse a ninguna tendencia ni perseguir determinadas líneas, son los eventos los que controlan el tono narrativo. Cual si se tratara de un experimento o un ensayo de probabilidades la historia se traslada de un género a otro sin dificultad, pero siempre en consonancia con la puesta en escena.

Un volcán en erupción es lo que concibe el director Jensen, la fuerza aniquiladora se combina con un majestuoso espectáculo visual. La venganza es sólo un anzuelo y cuando engancha nos lleva a confrontar almas desesperadas por la expiación.

La bicicleta azul

¿Cuántas veces hemos pensado cómo serían las cosas si hubiéramos tomado otra decisión? Eso mismo pasa por la cabeza de Mathilde (Andrea Heick Gadeberg). Sin ella saberlo el deseo de una joven que ella no conoce cambiará su mundo por completo.

Una fría noche de invierno, lejos del mundo de Mathilde, alguien sueña con tener una bicicleta azul como regalo de navidad y ahí nace una reacción en cadena que trastorna el mundo de Mathilde y su padre Markus (Mads Mikkelsen). Tras un trágico accidente que cobró la vida de su esposa Markus se ve forzado a regresara casa de su misión con el ejército.

Su hija atraviesa un duelo insoportable y en medio de esto dos desconocidos aparecen para complicar más las cosas.

El guion de Riders of Justice se alimenta de los detalles. El rompecabezas se va construyendo en medio de un caos que no aparenta tener forma. Otto (Nikolaj Lie Kaas) enciende la chispa con una idea, su teoría hace que Markus se convenza de que lo muerte de su esposa no fue un accidente.

En este punto la historia comienza a desarrollar de manera paralela el trasfondo emocional de todos los personajes. Con diálogos precisos se insertan fragmentos que nos ayudan a comprender las acciones de los personajes y otorgan fuerza narrativa al argumento.

Aún en los momentos más tensos el director encuentra un camino para insertar una dosis de humor que complementa de manera ideal y crea un balance.

Como es costumbre, Mikkelsen domina cada escena. Aquí trabaja desde el silencio y con la economía de diálogos, pero con sobrada maestría en su lenguaje corporal. Su interpretación encuentra un terreno fértil en sus compañeros de reparto con personajes como Lennart (Lard Brygmann) y Emmenthaler (Nicolas Bro) la asociación del elenco funciona a la perfección.

La misión de un hombre termina siendo un ritual de purgación para un grupo de hombres emocionalmente descompuestos.

Riders of Justice es una peculiar historia de venganza y sanación que atiza la milenaria pregunta: ¿Qué hubiera pasado si?.

8/10

