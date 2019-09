(VIDEO) Ricky Martin anuncia que espera su cuarto hijo junto a su esposo

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN.- El artista puertorriqueño Ricky Martin recibió este domingo la felicitación por la esperada llegada de su cuarto hijo, después de que anunciara que aumentará la familia durante un discurso en la Cena Nacional de la Campaña de Derechos Humanos.

El activista de los derechos humanos Pedro Julio Serrano felicitó a través de su cuenta en la red social de Twitter al cantante puertorriqueño, que emocionado dio a conocer que espera su cuarto hijo.

“¡Nuestro @ricky_martin anuncia que su esposo Jwan y él están esperando un/a hij@!”, destacó Serrano.

At #HRCNationalDinner, @Ricky_Martin announces that he and husband

Jwan Yosef are expecting a new addition to their family.

Congratulations, Ricky and Jwan! #BabyOnBoard! 👶 pic.twitter.com/ngpqk0Rdhg

— Human Rights Campaign (@HRC) September 29, 2019