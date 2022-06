(VIDEO) Ricardo Taveras afirma “haitianos no mintieron” sobre acuerdo con RD para regularización de ilegales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El secretario general del partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y exdirector de Migración, José Ricardo Taveras, aseguró que los “haitianos no mintieron” respecto a realizar acuerdos con el Gobierno dominicano para regularizar a los ciudadanos de Haití que se encuentren en condiciones de ilegalidad en territorio nacional, y sostuvo que la República Dominicana no tiene una política honesta en ese sentido.

“Cuando tú tomas el desmentido verbal de qué no se dijo eso y el escrito oficial del Gobierno, que tiene dos ordinales, dicen que sí, que se habló de documentar haitianos y he visto dos programas en los que el presidente ha dicho que los van a legalizar, que le den un documento haitiano”, sostuvo.

El exlegislador se refirió al conflicto que se produjo cuando el Gobierno dominicano desmintió haber acordado con primer ministro haitiano Ariel Henry regularizar inmigrantes haitianos, en el marco de la Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles, Estados Unidos.

Taveras fue entrevistado por los comunicadores Mariano Abreu, Edward Ramírez y Milcíades Guevara, en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

(Ver entrevista).

Indicó que el presidente ha hablado en diferentes ocasiones sobre regularizar a los nacionales haitianos indocumentados, e incluso, el actual director de Migración, asumiendo lo que habría expresado el mandatario, dijo que iban a ir a a las empresas a legalizar los trabajadores haitianos indocumentados.

“El presidente dijo en la plataforma del ‘Antinoti’ que no hace falta ninguna ley porque así es que lo dice la Ley de Migración y no señor presidente, la ley habla de pasaporte y visado, y establece todos los protocolos para que un trabajador temporero pueda ingresar a la República Dominicana, yo no estoy inventándolo”, insistió.

Sostuvo que para poder dar documentos a los nacionales haitianos que se encuentran en este territorio de forma ilegal el Congreso Nacional debe aprobar una ley, según lo establecido en la Constitución dominicana en su artículo 93, ordinal I, acápite G.

“Ya el presidente y el Gobierno violaron la Constitución cuando hicieron el programa con los venezolanos, entonces cuando te digo eso lo digo con mucho pesar, yo veo que en la mayoría de los gobiernos siempre se usan cuadros intermedios o de segundo nivel para nunca estropear la imagen y la figura del presidente de la República”, criticó.

Relacionado