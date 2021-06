(VIDEO) Ricardo Fortuna: Carta de Jean Alain Rodríguez evidencia que se siente solo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de Propuesta Ciudadana, Ricardo Fortuna, manifestó este martes que la carta enviada por el exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez al presidente Luis Abinader, evidencia que el primero se siente solo con referencia a las acciones que tomó en el pasado con relación al caso Odebrecht.

“Cuando escuchaba la carta que leían del pasado procurador de la República, que no me sorprende, y le doy una lectura un poco distinta al tema de lo que viene y que se está tratando de ir adelante, pienso que está solo con referente a las acciones que él tomó en el pasado, quizás se siente solo por el andamiaje que antes tenía”, expresó.

Fortuna emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Enrique Mota y Rafael Zapata en el programa El Nuevo Diario AM, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 59:27).

Consideró que Rodríguez pudiese estar buscando algún tipo de abrigo en estos momentos, porque según el es de conocimiento público que es una persona que manejaba mucha información y actualmente “es un atractivo tanto judicial como político”.

También dijo que en el caso Odebrecht “hay mucho por dónde cortar”, y podría tomarse el accionar de los pasados representantes del Ministerio Público como una omisión voluntaria, en la que se buscaba algún beneficio o como una ineptitud, indicando que en “esta etapa del proceso sería difícil juzgar eso”.

“Él y su equipo hoy en día son responsables en gran parte de esa omisión, cuando mucha gente le pedía ir a Brasil y traer algunos testigos, no fue a tiempo oportuno para complementar una serie de órdenes del Ministerio Público que quizás hubiesen robustecido lo que hoy se está juzgando”, agregó.

Al ser preguntado sobre si conoce antecedentes de que alguien haya aceptado haber cometido un delito y ante la justicia no haya responsable, respondió que no sería una sorpresa que no hayan culpables en el caso Odebrecht.

“Pudiéramos aspirar a algunas penas mínimas, pero va a depender mucho del juzgamiento del fondo, y de las habilidades, y los vericuetos que sea capaz de manejar en este caso el Tribunal para poder cumplir con la sociedad y con la justicia”, dijo.

