(VIDEO) Rey Chávez estrena su sencillo “La Vida”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ESTADOS UNIDOS.- El cantante y compositor cubano Rey Chávez trae en su nuevo sencillo y videoclip “La vida”, una reflexión de la cotidianidad expresada en música, y una canción en la que se funden varios géneros musicales como tropical y urbano, al mismo tiempo invita a meditar en torno a las cosas realmente importantes, se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Con un ritmo cadencioso, de lírica muy certera y directa, este cantautor expresa sus sentimientos de forma orgánica, no es un foráneo en esta industria musical, desde su natal Cuba se inclinó hacia la música, o como él mismo asegura ‘la música lo escogió a él’.

El compositor de más de cien temas, y que sacará al mercado tres EP, entre ellos “5G Urbano” y “5G Salsa”, expresa lo que quiere casi siempre, transmitiendo un mensaje positivo y de ánimo para vivir la vida como se debe. “La Vida” es el sencillo que da título a su nuevo EP, un conjunto de siete canciones para disfrutarlas.

“Esto es algo en lo que uno no se puede meter, esto tiene que ser la gracia de Dios en tu vida, un sentimiento que se lleva adentro, porque si para poder interpretar y ser agradable al oído es complicado, más complicado, aún, es conectar con el público”, indica Rey Chávez.

A través de la música se expone la trayectoria de este joven artista, donde su mayor escuela han sido sus experiencias. Las largas horas de espera en la parada del autobús para regresar a su casa después de la discoteca, fueron su salón de clases y laboratorio.

“Era allí donde me ponía a cambiar letras a las canciones, entonar tema y hasta crear sonidos. Los amigos me decían: oye, eso es lo que tienes que hacer”, reveló el exponente cubano quien desde pequeño, en medio del hambre y la necesidad, se ha hecho un trabajador incansable.

No le gustan las canciones que tienen vulgaridades ni palabras inadecuadas, no porque sea más intelectual que nadie, sino porque no se siente cómodo haciéndolas asegura. Cuando hace colaboraciones con otros artistas y colegas de la música, siempre les comunica lo que quiere expresar y así se ha hecho.

Tiene millones de vistas en sus videos musicales y cuenta con la colaboración de artistas urbanos consagrados como: Arcángel y El Chacal. También el DJ Alex Sensation, además de un videoclip, donde la protagonista de la mini cinta es la eterna “Gata salvaje”, la actriz mexicana Marlene Favela.

Ha incursionado en todo tipo de género musical urbano y tropical que existe. “La música que hago es producto de lo que le gusta al público, de lo que a mí me gusta y de lo que está pasando en la actualidad. A la hora de hacer música no tengo límites. Las ambiciones mías son sanas y no me gusta sonar arrogante en nada de lo que hago porque tengo límites. Me siento sin techo, dado a que el infinito está por descubrirse”, confesó el cantautor cubano.

Llegó hace 20 años a Estados Unidos pensando qué se iba a encontrar el dinero en la calle, pero no fue así. De Miami se fue a Nueva Jersey y allí vivió un año en una iglesia, participando activamente en el coro y componiendo música cristiana. Al cabo de un tiempo, decidió regresar a Miami porque no aguantaba los cambios drásticos de la temperatura del norte.