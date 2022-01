(VIDEO) Revelan el volante de los autos acumula cuatro veces más bacterias que los baños públicos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El especialista en auto detailing, Cristian Yamel Matos, reveló que el volante de los autos acumula cuatro veces más bacterias que los baños públicos, y esto según explicó, se debe a la falta de limpieza por parte de los propietarios, a pesar de que esta es una de las áreas más expuesta a la contaminación.

“Aunque usted no lo crea el guía de un vehículo puede acumular dos veces más suciedad y bacterias que el botón de un ascensor y cuatro veces más que un baño público, hay gente que no se da cuenta de eso, pero el guía está expuesto a mucha contaminación”, sostuvo.

Matos fue entrevistado por los comunicadores Ángel Acosta y Francisco Amparo en el programa “Con el Tanque Full”, el cual es transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 11:52).

En tal sentido, recomendó aspirar de forma semanal las alfombras, el piso, y los asientos de los automóviles, además integrar la limpieza al tablero, e hidratar los plásticos, como parte de la rutina para evitar la acumulación de bacterias en el interior de los vehículos.

“Un año es lo más que se puede durar sin hacer un interior profundo, esto no es tan costoso, pero yo creo que la gente no lo hace debido al tiempo que hay que dedicarle, ese proceso puede durar hasta seis horas si el que lo hace no se detiene”, explicó.

Además, el experto en el cuidado de la carrocería o capa exterior de un vehículo, habló de la importancia del tratamiento en cerámica, una nueva técnica que protege durante un lapso prolongado la pintura, de diferentes sustancias que se encuentran en el ambiente, y que pueden interferir con su duración.

“Ese procedimiento te ayuda a proteger la pintura durante años, ya no tendrás que volver a brillar el vehículo como de costumbre, dependiendo de la cerámica que elijas vas a tener una protección de un año a año y medio, lo único es que lleva un mantenimiento de limpieza cada tres meses”, informó.

Asimismo, resaltó que la capa de cerámica cuida la pintura de los automóviles de rayones causados por motoristas, brinda protección de los rayos del sol, y del excremento de las aves, ya que el ácido que contienen las heces craquea la pintura.

Relacionado