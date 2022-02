(VIDEO) Revelan el bullying es más peligroso en las escuelas de clase alta

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El psicólogo Roberto Cruz expresó que el acoso escolar tiende a ser más peligroso en las academias de estudio que son frecuentadas por jóvenes de la clase alta, y esto se debe a que los niños cuyas familias son de buena posición económica tienen mayor acceso a recursos que pueden ser utilizados para acosar a sus compañeros.

“En las escuelas de clase alta el bullying es más peligroso, por las condiciones económicas y eso les da más acceso a recursos, pero en la clase más baja hay mecanismos de defensa, tú tienes que aprender a defenderte, a luchar y a sobrevivir”, manifestó.

Cruz fue entrevistado por Manuel Meccariello en el programa “Manuel & Hermes Magazine”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Sostuvo que el bullying es un tema complejo que se puede dar en todo los sectores de la sociedad, sin embargo, dijo que para poder encasillarse en la categoría de bullying debe cumplir con ciertas características que lo diferencian de las demás clases de maltratos.

“El bullying tiene que ser constante, tiene que haber una víctima, tiene que haber agresión, en la República Dominicana lo conocemos como acoso escolar, porque si no se dan esas condiciones no es bullying, porque un conflicto no es bullying, para que sea bullying tiene que ser constante”, indicó.

Expresó que las personas que sufren este tipo de maltrato tienden a ocultarse, se aíslan de sus contemporáneos. A demás, comentó que en el caso de los niños, les da miedo de ir a la escuela, comienzan a deprimirse, no les gusta bañarse, ni involucrarse en actividades de ningún tipo.

“En la clase alta se da mucho el aislamiento y más entre las chicas, donde si yo soy la popular te separo del grupo y hago que las demás te aíslen. Los chicos sacan a los demás del grupo, no le hablan, y no lo invitan a nada, es a esto que los padres deben estar atentos”, externó.

En tal sentido, enfatizó que en estos casos la víctima no tiene como qué hacer para defenderse, no obstante, agregó que las familias pueden estar atentos al comportamiento de los infantes, para informar a los centros educativos de lo que está sucediendo, y que estos puedan hacer frente a la situación.

“La víctima como tal tiene muy poco que hacer, en los centros educativos se pueden buscar soluciones con la gestión y el diálogo y la familia lo único que puede hacer es estar pendiente a estas características. Como hay un ocultamiento es difícil que el centros educativos solo lo identifique, pero si la familia está pendiente y reporta, las escuelas pueden intervenir, el diálogo es la única forma de solución, los centros como tal no tienen la capacidad de identificar”, concluyó.

