(VIDEO) Revelan de 2010 a 2019 en RD se han registrado 2 mil 739 matrimonios infantiles

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Varias legisladoras cuestionaron nuevamente el matrimonio infantil, puesto que, a su juicio, es una práctica nociva que condena a las niñas y a sus hijos a la pobreza por el resto de sus vidas.

Las legisladoras indicaron en la sesión de hoy de la Cámara de Diputados, que el matrimonio infantil debe ser excluido del proyecto de ley Código Civil, acogiendo sugerencias de la representante de Unicef en el país, y la presidenta de Conani, Kenia Lora.

La presidenta de la comisión de Género y Equidad de la Cámara de Diputados, Magda Rodríguez, indicó que de acuerdo al registro civil de la Junta Central Electoral, en 2010 se registraron 374 matrimonios infantiles.

En tanto que en 2011 hubo un registro de 386; en 2012, 337 matrimonios; en 2013, 285; 2014, 267; 2015, 293; mientras que en 2016 ocurrieron 292.

De igual forma, en 2017 se registraron 246, mientras que en 2018 187 y en lo que va del 2019 72 matrimonios infantiles se han registrado. Esto hace un total de 2 mil 739 matrimonios, de acuerdo al órgano electoral.

Rodríguez agregó que la mayor cantidad de matrimonios infantiles se registró en Santiago, siguiendo Santo Domingo Este, Distrito Nacional, Moca, La Vega y San Francisco de Macorís.

“Pedimos que el Código Civil se ciña a lo que planteamos: rechazar el matrimonio infantil”, indicó Rodríguez.

Rodríguez leyó la carta enviada por Unicef y Conani a los diputados, en la que piden a los legisladores excluir del Código Civil, el matrimonio infantil.

De su lado, Lucia Medina, pidió votar no por el informe leído; y en caso de que se consiguiere cuota cualificada, reiteró que el 37% de las niñas, niños se casan antes de los 18 años, uno de cada cinco adolescentes 9-15 años casadas con hombres casados mayores que ellas.

“Los hombres adultos dicen se casen con adolescentes porque son obedientes, para manipularla e inducirlas”, dijo Lucia Medina.

“Una adolescente no está madura para contraer un juego, no es jugar pin pong, o jugar muñeca, casarse es un compromiso donde hombre y mujer deben estar debidamente maduro”, agregó.

En tanto que la diputada Cleo Sánchez, dijo que “no defiendo nada de lo que defiende Unicef, porque no me interesa para nada, pero hablo como una dominicana que convive con familias locales: No debemos confundir, para mi Cleo, el matrimonio infantil es una violación, no vengamos a ponernos una venda”.

Advirtió Cleo que “el matrimonio Infantil no es cuento, hay muchísimos hombres que violan niñas y luego van donde los padres a pedirlas para evitar condenas, eso es una realidad; y nosotros que debemos trabajar para el provenir este es el momento de parar eso”.

“Una niña a los 15 años lo que tiene es que estar jugando con muñecas, no está en d, si nosotros aprobamos y abrimos la brecha que se pueden casar a temprana edad eso será un desastre mayúsculo. No tienen potestad para asumir esa responsabilidad”, reiteró.

Asimismo, Faride Raful se opuso a los matrimonios infantiles y recordó al pleno que una de sus responsabilidades es garantizar los derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes. Destacó que no firmó el informe.

Gloria Reyes dijo que “da vergüenza como padres autorizan matrimonios de sus hijos, sabemos lo que pasa en los barrios, sería una complicidad de este hemiciclo, si se aprueba esa práctica aberrante y nosotros como legisladores debemos estar comprometido con la protección de las garantías de los niños y niñas, adolescentes”.

Unicef señaló que el matrimonio infantil afecta a las comunidades en las que viven y limita el desarrollo del país al reproducir la pobreza en el mismo; “se trata de una de las formas de violencia de genero más extendidas y graves que afectan a la República Dominicana.

Más del 36% de las mujeres dominicanas se casaron o unieron antes de los 18 años y más del 11% antes de los 15 años de edad.

Informa el organismo internacional que el país está haciendo diversos esfuerzos para terminar con esta violación de derechos y en cumplimiento a los acuerdos internacionales vinculados a la Convención sobre los Derechos del Niño.

El Matrimonio es un asunto de adultos, no de niños, niñas

Rosa Encarte, representante de la Unicef, envió una carta a los Diputados sobre la importancia de aprobar el Código Civil, en la que refiere el matrimonio infantil, calificándola de práctica nociva, limita el desarrollo del país, y se trata una de las violencia de genero con más altos niveles. El cumplimiento a los acuerdos internacionales, en el 2014, el Consejo para la Niñez y Adolescencia aprobó una hoja de ruta en defensa de la violencia de genero contra niñas.

Destaca Unicef que se oponen al matrimonio infantil la Iglesia Católica, Ministerio de la Mujer, PROSOLI, el Ministerio de Educación, INAIPI, Superintendencia de Salud y Riesgos laborales, Procuraduría General de la República, Gabinete Social de la Presidencia, entre otras.

Finalmente, Lucia Medina le dijo a Radhamés Camacho “Respetando el protocolo presidente, aquí no hay quórum, levante la sesión, y así nosotros evitamos que “se caiga el proyecto”, salvo su mejor parecer, la palabra la tiene usted”, a lo que se acogió Camacho cerrando la sesión, sin fecha fija para sesionar.

