(VIDEO) Revelan “César el Abusador” nunca ha estado en EE. UU; tampoco porta visa

Rafael Zapata y Katherine Guillén

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presunto narcotraficante César Emilio Peralta (César el Abusador) nunca ha tenido visa estadounidense, según confesó en una conversación en exclusiva para la periodista dominicana radicada en Colombia, Carol Pérez.

Pérez, quien fue entrevistada en el espacio El Nuevo Diario en la Tarde, de la plataforma digital de El Nuevo Diario TV, confirmó que César el Abusador confesó que “el Abusador” tampoco ha portado una visa estadounidense.

“El señor Cesar Emilio Peralta nunca ha estado en Estados Unidos, nunca ha tenido visa”, dijo la periodista dominicana.

Asimismo, reveló que el abogado Carlos Rubio trató de chantajearlo con 300 mil dólares para no sacar a la luz pública un supuesto expediente de narcotráfico en su contra y que este se negó.

“Me habló del señor Carlos Rubio, un abogado que vive en Nueva York y hace audiovisuales y que se hace denominar un detective, y que aparentemente lo contratan para investigar casos de narcotráfico. Le empieza a armar expedientes y cosas al señor César Emilio Peralta, éste se junta con él, casi se entran a las trompadas y que el señor Carlos Rubio le pidió 300 mil dólares para quedarse callado, eso me dijo César Emilio Peralta”, contó la comunicadora durante su intervención en el referido espacio.

“Él dice que son cosas de chantajes, que se aburrió del señor Carlos Rubio porque le pedía plata. Él le dijo que este podía ser el patrimonio de su familia y no se lo iba a dar a un desconocido”, expresó la comunicadora.

Filtración de información

Asimismo, indicó que durante la conversación que sostuvo con Peralta durante una hora y 30 minutos, el presunto narcotraficante apresado en Colombia le confesó haber recibido una llamada en la que se le indicaba que el Ministerio Publico “iba detrás de él”, por lo que procedió con el plan de escape.

Sostuvo además que de los 40 establecimientos allanados por el Ministerio Publico, durante el mes de agosto, César Emilio Peralta solo reconoce tener vínculos con cuatro y que no entiende porqué se lo atribuyen.

“Él dijo que de esos 40 solo reconoce 4 y que para organizar un espacio de discoteca no se necesitaba mucho, así mismo me lo confesaba él: yo iba rentaba el espacio y llevaba mis artistas y se armaba tremenda rumba (…) el no guarda ningún vínculo con los propietarios de los demás establecimientos”, dijo Carol Pérez.

Sobre Marisol Franco

La comunicadora Carol Pérez narró que César Emilio Peralta le pidió de favor que propiciara el mensaje de que anhelaba que las autoridades dominicanas liberaran a su esposa, Marisol Franco, quien guarda prisión preventiva en Najayo.

Insiste, según narró Pérez, en que Franco no tiene que ver nada con sus negocios ni actuaciones.

Dijo que su esposa se ha dedicado a cuidar a sus hijas y que no es justo que la tengan detenida.

Personaje importante en la política

También expresó la comunicadora que el arrestado le confesó que tiene vínculo con un personaje importante en la política dominicana pero que revelará su nombre en el momento apropiado.

“Él si tiene un personaje importante en la política dominicana que lo va a decir en el momento apropiado”, expresó la comunicadora, antes de agregar en tono jocoso que si no le sueltan su esposa “ese señor va a soltar la sopa”.

César Emilio Peralta está detenido desde el 2 de diciembre. Fue capturado en Cartagena de Indias y días después fue enviado a Bogotá

La comunicadora dijo que el lugar donde está detenido es un espacio aislado, en una construcción anti dinamita por ser este un país con un conflicto armado de más de 50 años, producto del narcotráfico.

La periodista afirmó que en ese lugar el arrestado no tiene acceso a ningún medio de comunicación, por lo que se mantiene ajeno a todo lo que ocurre en torno a su caso y su familia en la República Dominicana.

Dijo que le contó que es hijo de una señora que lo que para ganarse la vida cocinaba en una esquina del sector Villa Consuelo, donde nació, siendo el hermano menor de tres que procrearon sus padres.

Según la comunicadora, Emilio Peralta le contó que creció en la extrema pobreza, razón por la que no pudo pasar de un quinto de la primaria, insertándose en la delincuencia a temprana edad.

